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РЭО окажет содействие в процессе переработки пищевых отходов

22 февраля 2023, 15:55
Фото: reo.ru
Специалисты Российского экологического оператора (РЭО) провели исследования, в рамках которых они определяли технологии переработки продуктов с истекшим сроком годности на комбикормовую продукцию.

По результатам исследований стало известно, что рыба, морепродукты, мясо, молоко, зерновые продукты, а также плоды и овощи, непригодные в пищу, можно использовать в изготовлении кормового сырья. Это поможет сократить в два раза захоронение отходов на полигонах. В России имеются все предпосылки для развития этого направления, поскольку в структуре производства комбикормов по многим позициям отечественная промышленность зависит от зарубежных поставщиков. Об этом пишет inkazan.ru.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, для развития экономики замкнутого цикла в РФ следует детально рассмотреть успешные практики возвращения товаров в хозяйственный оборот. Непригодные в пищу продукты, которые образуются в ретейле и на предприятиях общепита, могут вернуться в оборот для того, чтобы стать кормом для животных. Сегодня используется лишь десять процентов пищевых отходов в производстве вторичного сырья, хотя при их захоронении страдает окружающая среда, загрязняется воздух, почва и водные объекты. Переработка пищевых отходов решит ключевую народно-хозяйственную задачу.

Отмечается, что в исследованиях вместе с РЭО принимал участие и Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова.

По итогам исследований выяснилось, что использование непригодных в пищу продуктов в современном кормопроизводстве сделает возможной глубокую переработку продуктов животного и растительного происхождения. Благодаря этому себестоимость производства основной продукции сократится и расширится ассортимент российской кормовой базы.

Как сообщил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов, выбранные методы технологической обработки и утилизации помогут сохранить кормовую и питательную ценность сырья. Кроме того, они способны сконцентрировать отдельные полезные компоненты, понизить уровень микробиологического загрязнения, повысить паразитарную чистоту и продлить срок хранения переработанного сырья.

На данный момент РЭО возводит восемь экотехнопарков. На их базе будут построены предприятия, позволяющие перерабатывать пищевые отходы и производить полезное сырье. Сейчас ведутся переговоры с ретейлом о поставках пищевой продукции с истекшим сроком хранения.

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