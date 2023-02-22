РЭО окажет содействие в процессе переработки пищевых отходов

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, для развития экономики замкнутого цикла в РФ следует детально рассмотреть успешные практики возвращения товаров в хозяйственный оборот. Непригодные в пищу продукты, которые образуются в ретейле и на предприятиях общепита, могут вернуться в оборот для того, чтобы стать кормом для животных. Сегодня используется лишь десять процентов пищевых отходов в производстве вторичного сырья, хотя при их захоронении страдает окружающая среда, загрязняется воздух, почва и водные объекты. Переработка пищевых отходов решит ключевую народно-хозяйственную задачу.