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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Под Тюменью на Червишевском тракте иномарка вылетела в кювет из-за ДТП. Видео

22 февраля 2023, 14:03
Фото: Скрин видео паблика "Авто Тюмень - ДТП"

На Червишевском тракте жесткое ДТП, одна машина вылетела в кювет. Видео

Под Тюменью на Червишевском тракте 22 февраля произошло столкновение двух иномарок. По данным паблика «Авто Тюмень – ДТП», одна машина вылетела в кювет, пострадали водители транспортных средств, но они получили небольшие травмы.
Сюжет
ДТП

Из-за снежной погоды число ДТП в районе города увеличилось.

Ущерб от аварии серьёзный, машины не могут передвигаться своим ходом. Авария могла произойти из-за скользкой трассы. 21 и 22 февраля в районе областной столицы шел снег.

«Червишевский тракт, ближе к Исетску жесткое ДТП», - отметил подписчик паблика «Авто Тюмень – ДТП».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 22 февраля из-за снегопада возникли пробки в 9 баллов.

Снегопады вернули 9-бальные пробки в Тюмень
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#Александр Мязин#ДТП#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Погода в Тюмени
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