Под Тюменью на Червишевском тракте иномарка вылетела в кювет из-за ДТП. Видео

На Червишевском тракте жесткое ДТП, одна машина вылетела в кювет. Видео

Под Тюменью на Червишевском тракте 22 февраля произошло столкновение двух иномарок. По данным паблика «Авто Тюмень – ДТП», одна машина вылетела в кювет, пострадали водители транспортных средств, но они получили небольшие травмы.

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