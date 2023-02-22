Под Тюменью на Червишевском тракте иномарка вылетела в кювет из-за ДТП. Видео

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Из-за снежной погоды число ДТП в районе города увеличилось.
Ущерб от аварии серьёзный, машины не могут передвигаться своим ходом. Авария могла произойти из-за скользкой трассы. 21 и 22 февраля в районе областной столицы шел снег.
«Червишевский тракт, ближе к Исетску жесткое ДТП», - отметил подписчик паблика «Авто Тюмень – ДТП».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 22 февраля из-за снегопада возникли пробки в 9 баллов.