Огромные деньги: Аэропорт Рощино реконструируют за 14 млрд рублей

Компания имеет большой опыт строительства и реконструкции аэропортовой инфраструктуры. Площадь Рощино увеличится до 46 тыс. кв. метров (почти на 40%). Реконструкция позволит увеличить пропускную способность Рощино до 1 900 пассажиров в час.