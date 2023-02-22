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Огромные деньги: Аэропорт Рощино реконструируют за 14 млрд рублей

22 февраля 2023, 17:17
Фото: 1MI

В Тюмени реконструируют аэропорт Рощино за 14 миллиардов рублей

В областной столице за 14 млрд рублей реконструируют аэропорт Рощино. По данным сайта Госзакупки, деньги будут выделяться поэтапно. Конкурс «Новопорта» выиграл ООО «ЛИМАКМАРАЩСТРОЙ».

Компания имеет большой опыт строительства и реконструкции аэропортовой инфраструктуры. Площадь Рощино увеличится до 46 тыс. кв. метров (почти на 40%). Реконструкция позволит увеличить пропускную способность Рощино до 1 900 пассажиров в час.

Работы по реконструкции здания завершатся до 2027 года.

Ранее «Наш город», что согласно контракта в сентябре 2024 года в Рощино должны закончить работы по первому подготовительному этапу аэровокзального комплекса.

Реконструкция тюменского Рощино подорожала за полгода почти в два раза
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Деньги#Экономика#Дороги#Рощино#Аэропорт Рощино
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