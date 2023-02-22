Огромные деньги: Аэропорт Рощино реконструируют за 14 млрд рублей

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Компания имеет большой опыт строительства и реконструкции аэропортовой инфраструктуры. Площадь Рощино увеличится до 46 тыс. кв. метров (почти на 40%). Реконструкция позволит увеличить пропускную способность Рощино до 1 900 пассажиров в час.
Работы по реконструкции здания завершатся до 2027 года.
Ранее «Наш город», что согласно контракта в сентябре 2024 года в Рощино должны закончить работы по первому подготовительному этапу аэровокзального комплекса.