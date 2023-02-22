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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

На тюменский ночной клуб заявили в полицию из-за «развратных конкурсов»

22 февраля 2023, 09:23
Фото: 1MI

Тюменский клуб Avalon попросили проверить на пропаганду ЛГБТ

Житель Тюмени написал заявление в полицию на ночной клуб Avalon, который находится на улице Широтной. Об этом «Нашему городу» рассказал горожанин Иван Васильев.
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Полиция

Мужчина сообщил, что причиной обращения стала возможная «пропаганда в заведении нетрадиционных сексуальных отношений».

«Тематика этого ночного клуба — переодевание мужчин в женщин и развратные конкурсы за деньги, куда очень активно вовлекается молодежь Тюмени через группу в ВК и Телеграм», — отметил он.

Чтобы узнать, организована ли по данному факту проверка, «Наш город» направил официальный запрос в УМВД России по Тюменской области. На момент публикации материала ответ не был получен.

Ранее «Наш город» писал, что активисты обратились в полицию с жалобой на деятельность ночного клуба «Черника», где, по словам жителей, «полураздетые „мужчины“ выплясывают в женской одежде танцы явно эротического характера». Горожане попросили проверить заведение на предмет пропаганды ЛГБТ.

Содом! Полицию попросили проверить тюменский клуб на пропаганду ЛГБТ
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#Вера Романескул#Ночной клуб#ЛГБТ#Полиция#Общество#Новости#Тюменская область
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