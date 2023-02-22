На тюменский ночной клуб заявили в полицию из-за «развратных конкурсов»

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Мужчина сообщил, что причиной обращения стала возможная «пропаганда в заведении нетрадиционных сексуальных отношений».
«Тематика этого ночного клуба — переодевание мужчин в женщин и развратные конкурсы за деньги, куда очень активно вовлекается молодежь Тюмени через группу в ВК и Телеграм», — отметил он.
Чтобы узнать, организована ли по данному факту проверка, «Наш город» направил официальный запрос в УМВД России по Тюменской области. На момент публикации материала ответ не был получен.
Ранее «Наш город» писал, что активисты обратились в полицию с жалобой на деятельность ночного клуба «Черника», где, по словам жителей, «полураздетые „мужчины“ выплясывают в женской одежде танцы явно эротического характера». Горожане попросили проверить заведение на предмет пропаганды ЛГБТ.