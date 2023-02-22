На форуме «Дальний Восток – зима открытий» обсудили развитие туризма в ДФО и Арктике

Как рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, на территориях опережающего развития в ДФО и Арктике реализуется 273 проекта в сфере туризма с общим объемом инвестиций более 138 миллиардов рублей. По его словам, на этих территориях в результате будет создано 12 тысяч рабочих мест.