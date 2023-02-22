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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

На форуме «Дальний Восток – зима открытий» обсудили развитие туризма в ДФО и Арктике

22 февраля 2023, 12:59
Фото: фрагмент видео YouTube
Участники форума «Дальний Восток – зима открытий» подняли на пленарном заседании важнейшие вопросы развития туристической отрасли на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ. Мероприятие, организованное при поддержке Фонда Росконгресс, проходит на Камчатке.

Форум проводится с 21 по 22 февраля в рамках зимнего фестиваля «Берингия-2023» и в статусе зимней площадки российского туристического форума «Путешествуй!». На мероприятие зарегистрировалось более 700 участников. Медиахолдинг 1MI - информационный партнер форума, передает vostokmedia.com.

На мероприятии было озвучено, что по итогам прошлого года туристический поток в регионы ДФО увеличился на 25%, а в гостиницы на местах заселились 2,7 миллиона туристов.

Как рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, на территориях опережающего развития в ДФО и Арктике реализуется 273 проекта в сфере туризма с общим объемом инвестиций более 138 миллиардов рублей. По его словам, на этих территориях в результате будет создано 12 тысяч рабочих мест.

«С ростом туристического потока растет запрос инвесторов на меры государственной поддержки для того, чтобы создавать новые объекты инфраструктуры», – сказал Чекунков.

В своем выступлении вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила необходимость формирования на местах политики гостеприимства. Речь идет о качественном сервисе, питании, организации турмаршрутов, благоустройстве и чистоте городов.

Яровая рассказала, что ведет большую работу с кабмином, чтобы санаторно-курортное лечение стало одним из семейных направлений. Она считает, что задача форума в том, чтобы найти разные форматы развития туризма, создав в итоге востребованный продукт для абсолютно разных людей.

Глава Фонда Росконгресс Александр Стуглев в свою очередь отметил уникальность природы региона, которая главным образом и привлекает людей. По его словам, фонд участвует в инвестиционном проекте создания соколиного центра «Камчатка», основная задача которого – воспроизводство популяции редких и находящихся под угрозой исчезновения хищных птиц.

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