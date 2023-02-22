Музыкальная группа из Тюмени поборется за главный приз в шоу «Конфетка»

Музыканты из Тюмени поборются за приз в 300 тысяч рублей в шоу «Конфетка»

Тюменцы поборются за музыкальный приз в программе «Конфетка» на ТНТ. По данным паблика шоу в ВК, выпуск можно посмотреть уже в эту субботу, 25 февраля. Будут выступать электрики из Тюмени.