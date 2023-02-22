Музыкальная группа из Тюмени поборется за главный приз в шоу «Конфетка»

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Областную столицу представит группа «Туртас» с композицией «Девушка с секретом». Песню можно послушать в «VK Music».
Стоит отметить, что группа существует с 2016 года. Представители шоу телеканала ТНТ выбрали тюменцев после прослушивания клипа, который набрал только 140 просмотров. Гитарист группы Марат Ремезанов сообщил, что их команда будут участвовать в подобных шоу впервые.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский парень из деревни покорил полосу препятствий на шоу «Суперниндзя». Его премьера прошла на телеканале СТС.