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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Музыкальная группа из Тюмени поборется за главный приз в шоу «Конфетка»

22 февраля 2023, 11:39
Фото: 1MI

Музыканты из Тюмени поборются за приз в 300 тысяч рублей в шоу «Конфетка»

Тюменцы поборются за музыкальный приз в программе «Конфетка» на ТНТ. По данным паблика шоу в ВК, выпуск можно посмотреть уже в эту субботу, 25 февраля. Будут выступать электрики из Тюмени.

Областную столицу представит группа «Туртас» с композицией «Девушка с секретом». Песню можно послушать в «VK Music».

Стоит отметить, что группа существует с 2016 года. Представители шоу телеканала ТНТ выбрали тюменцев после прослушивания клипа, который набрал только 140 просмотров. Гитарист группы Марат Ремезанов сообщил, что их команда будут участвовать в подобных шоу впервые.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский парень из деревни покорил полосу препятствий на шоу «Суперниндзя». Его премьера прошла на телеканале СТС.

Тюменец поставил рекорд на шоу «Суперниндзя», чтобы найти любовь
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Шоу#Шоу-бизнес#Реалити-шоу
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