Как тюменские чиновники отреагировали на послание Путина

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, первое и главное впечатление от Послания президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию — уверенность в себе и способность достичь всех наших целей. Важнейшая из которых — безопасность, благополучие страны и ее граждан.
«Специальная военная операция будет доведена до логического завершения, до нашей Победы. При этом Россия не только не снижает темпы развития и экономики и социальной сферы, но и наращивает их. Это касается промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, образования и науки, социальной поддержки россиян, многих других сфер нашей жизни. Тюменская область готова выполнить все поручения, которые дал глава государства в своем Послании», — отметил Александр Моор.
«Выступление Президента РФ содержало много оценок современной ситуации, он приводил исторические параллели и эмоционально делал выводы. Зал неоднократно аплодировал и тем самым выражал поддержку словам и действиям главы государства», — подчеркнул в свою очередь глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
Глава государства в послании Федеральному Собранию обозначил, что Россия преодолела острые экономические риски, а также подчеркнул высокий потенциал страны, отметил депутат Государственной думы от Тюменской области Иван Квитка.
«Глава государства предложил создать специальный госфонд для адресной помощи ветеранам СВО и семьям погибших. Структуры госфонда должны уже в этом году заработать во всех регионах. Кроме того, поручил установить для участников спецоперации двухнедельный отпуск раз в полгода. Президент заявил о ряде дополнительных мер соцподдержки граждан. Так, с 2024 года МРОТ увеличится на дополнительные 10%, его рост составит 18,5%. Также предусмотрено расширение налоговых льгот для семей с детьми. В ближайшее время нам предстоит проработать и принять законопроекты, направленные на реализацию инициатив, которые озвучил сегодня глава государства», — подчеркнул Иван Квитка.
Президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию РФ дал ответы на многие вопросы, которые волнуют сегодня российское общество и каждого гражданина нашей страны. Такое мнение высказал председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, комментируя обращение главы государства.
«Владимир Владимирович характеризует текущее время, как сложное, рубежное, но подчеркивает, что это период не только непростых вызовов, но и больших возможностей. Это время для развития нашей страны, роста многих отраслей отечественной экономики. Мы должны изыскивать резервы и искать точки дополнительного инвестирования в развитие инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, внутреннего туризма и другие отрасли», — пояснил он.
Фуат Сайфитдинов акцентировал внимание на тезисах президента о положительной динамике развития отечественной экономики, многие отрасли которой за прошлый год продемонстрировали значительный рост объемов производства. Так, объемы ввода жилья превысили 100 миллионов квадратных метров, а сельхозпроизводство показало двузначные темпы роста.
«Очень радует, что Тюменская область вписывается в общефедеральный тренд и является одним из лидеров страны по вводу жилья и объему сельхозпроизводства. В прошлом году валовый сбор зерна составил свыше 2 миллионов тонн», — отметил спикер.
По мнению главы Тюменской облдумы, сегодня важно консолидировать усилия власти, гражданского общества и бизнеса для решения задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным.