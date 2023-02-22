Как тюменские чиновники отреагировали на послание Путина

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, первое и главное впечатление от Послания президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию — уверенность в себе и способность достичь всех наших целей. Важнейшая из которых — безопасность, благополучие страны и ее граждан.