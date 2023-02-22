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Posted 22 февраля 06:18

Published 22 февраля 06:18

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Ишимские медики работают в новом приемном отделении

22 февраля 2023, 06:18
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
Больше года назад в Ишиме открылось новое приемное отделение. Теперь местные медики работают в более комфортных условиях, которые позволяют оказывать более качественную помощь пациентам, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Открытие нового приемного отделения стало большим событием не только для медперсонала облбольницы №4, но и для пациентов.

Ранее площадь приемного отделения, построенного почти 40 лет назад, составляла всего 300 метров. Сегодня она увеличилась в четыре раза. Теперь потоки пациентов разделены на «плановые», «экстренные» и «неотложные», а для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения имеется даже отдельная входная группа. У каждого специалиста- хирурга, травматолога, гинеколога, стоматолога, врача УЗИ, есть свой, отдельный, смотровой кабинет. Имеется здесь и лаборатория и реанимационный зал, которых раньше не было. Также приемное отделение оборудовано всей необходимой медтехникой.

«Кроме городских пациентов мы обслуживанием население 10 близлежащих районов юга Тюменской области, это порядка 150 тысяч человек. В сутки через приемное отделение проходит более сотни пациентов. За 2022 год было зарегистрировано почти 37 тысяч обращений в приемное отделение. 42% обратившихся были госпитализированы в стационар больницы», — пояснил завотделением Радик Хасанов.

Открытие приемного отделения в областной больнице №4 стало возможным благодаря реализации на территории Тюменской области нацпроекта «Здравоохранение». Также у региона есть собственные программы, направленные на повышение качества и доступности медпомощи для населения области, в том числе жителей сельской местности.

 

 

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