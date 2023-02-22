Ишимские медики работают в новом приемном отделении

Ранее площадь приемного отделения, построенного почти 40 лет назад, составляла всего 300 метров. Сегодня она увеличилась в четыре раза. Теперь потоки пациентов разделены на «плановые», «экстренные» и «неотложные», а для пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения имеется даже отдельная входная группа. У каждого специалиста- хирурга, травматолога, гинеколога, стоматолога, врача УЗИ, есть свой, отдельный, смотровой кабинет. Имеется здесь и лаборатория и реанимационный зал, которых раньше не было. Также приемное отделение оборудовано всей необходимой медтехникой.