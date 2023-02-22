Идеи для полезных и экологичных подарков на 23 февраля и 8 марта

Аэрозольные баллоны, в которых продают дезодоранты, вредят окружающей среде. — тоже спорно, так как они подлежат переработке. Но есть альтернатива в виде твердых дезодорантов — они работают так же, но загрязняют природу меньше. Еще одна интересная замена — кристаллический дезодорант из квасцов. Он не только безопасен, но и очень медленно расходуется.