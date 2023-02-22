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Posted 22 февраля 14:30

Published 22 февраля 14:30

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Идеи для полезных и экологичных подарков на 23 февраля и 8 марта

22 февраля 2023, 14:30
Фото: 1MI
Близятся праздники День защитника Отечества и 8 марта. Многие тюменцы начинают задумываться о подарках заранее. Можно совместить приятное с полезным, и подарить человеку то, что порадует его, и не навредит экологии.

Подарки на 23 февраля

Традиционный подарок мужчине на 23 февраля — носки, пена для бритья, дезодорант. Но даже такие простые вещи научились делать экологичными. Если принято решение дарить носки, то стоит сделать выбор в пользу качественных вещей — такие прослужат дольше.

Самый обычный флакон пены для бритья состоит, как правило, из алюминия, который разлагается сотни лет. Если мужчина часто бреется, то средства для бритья кончаются быстро, и флакон оказывается в мусорке. — алюминий прекрасно подлежит переработке, это спорное утверждение — такие флаконы можно принести и сдать в любой из экодомов тюмени

Но на рынке уже появились кремы и гели для бритья в баночках, как из-под крема — можно отдать предпочтение такой форме средства. Также к нему стоит купить специальную кисть — помазок. Тогда бритье может превратиться из рутины в расслабляющий ритуал.

Аэрозольные баллоны, в которых продают дезодоранты, вредят окружающей среде. — тоже спорно, так как они подлежат переработке. Но есть альтернатива в виде твердых дезодорантов — они работают так же, но загрязняют природу меньше. Еще одна интересная замена — кристаллический дезодорант из квасцов. Он не только безопасен, но и очень медленно расходуется.

Если не хочется делать банальный подарок, то можно подобрать презент, исходя из интересов мужчины. Например, любитель автомобилей будет рад самодельному ароматизатору с аромамаслами или зернами кофе. Банщику понравится набор аромамасел, веник и шапочка, рыбаку — ящик для снастей, а книголюбу — сертификат в книжный магазин.

Помочь экологии могут «долговечные» подарки, или те, которым можно будет дать «новую жизнь».

Подарки на 8 марта

Из традиционных презентов женщинам — букеты цветов, конфеты, косметика. Вот, что можно сделать с классикой: букет заменить на цветок в горшке, если женщине это нравится; конфеты «с завода» с большим количеством упаковки заменить на самодельные сладости, а вместо косметики подарить сертификат в косметический магазин — это поможет избежать ненужных покупок.

Подбирая подарок знакомой представительнице прекрасного пола стоит обратить внимание на её увлечения и хобби. Творческой девушке будет приятно получить в подарок набор для мыловарения или создания свечей. Спортсменка обрадуется товарам для того вида спорта, которым она увлекается. Домохозяйке можно вручить сертификат в магазин товаров для дома.

Не навредит экологии, но порадует фотосессия — совместная или одиночная. К тому же, фотосессия может раскрыть в девушке новые таланты. Еще один вариант подарка — техника или гаджеты. Но лучше заранее уточнить, чего получательница хочет, чтобы прибор точно пригодился и не пылился без дела.

Если же предстоит поздравить с 8 марта малознакомую женщину, то стоит сделать выбор в пользу классики. Например, качественный блокнот не будет лишним для каждой девушки. В идеале, чтобы в нем можно было менять блоки листов — так подарок будет радовать дольше. Беспроигрышным вариантом может стать сертификат на СПА-процедуры.

Стоит отказаться от бесполезных статуэток, игрушек, духов или косметики, одежды или бижутерии. Подарок должен быть качественным и полезным, чтобы не сломался через неделю и не был выкинут через пару дней.

И на 23 февраля, и на 8 марта можно обойтись без материальных подарков, но которые точно запомнятся — это новые впечатления. Совместный ужин в красивом ресторане, небольшое путешествие в другой город, мастер-класс по гончарному мастерству и многое другое.

#Вера Романескул
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