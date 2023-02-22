Дмитрий Артюхов после послания президента рассказал о планах и работе Ямала

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
— Владимир Путин озвучил ряд конкретных задач социально-экономического развития. Важнейшая из них — создание государственного фонда для поддержки военнослужащих и их семей. Адресная помощь и сопровождение каждого без бюрократии. Именно такие цели мы на Ямале ставили себе с самого начала — держим связь со всеми семьями и бойцами, своих не бросаем, — отметил Дмитрий Артюхов.
Специально для решения проблем военнослужащих в округе введена должность специального представителя по вопросам СВО. На протяжении месяца он выезжает в войска и налаживает контакты с бойцами. Также Ямал проделал большую работу по приобретению и доставке всего необходимого военнослужащим. Помимо этого, были созданы социальные паспорта на каждую семью, где есть добровольцы и мобилизованные. Такие семьи в первую очередь получают большинство действующих в округе мер поддержки. В послании Владимир Путин подчеркнул, что за каждым семейством ветеранов боевых действий должны быть закреплены соцработники и координаторы. В свою очередь, Дмитрий Артюхов сообщил, что ямальцы уже наладили работу по этому профилю.
Губернатор ЯНАО сделал акцент и на образовательной сфере.
— В этом году в России откроют 400 школ — у нас на этот счёт тоже большие планы. В скором времени новые школы откроются в Салехарде, Муравленко, Тазовском, Тарко-Сале, Новом Уренгое, — поделился Артюхов, добавив, что в округе скоро появятся 25 школ, еще 58 образовательных учреждений будут модернизированы.