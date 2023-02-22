Дмитрий Артюхов после послания президента рассказал о планах и работе Ямала

Специально для решения проблем военнослужащих в округе введена должность специального представителя по вопросам СВО. На протяжении месяца он выезжает в войска и налаживает контакты с бойцами. Также Ямал проделал большую работу по приобретению и доставке всего необходимого военнослужащим. Помимо этого, были созданы социальные паспорта на каждую семью, где есть добровольцы и мобилизованные. Такие семьи в первую очередь получают большинство действующих в округе мер поддержки. В послании Владимир Путин подчеркнул, что за каждым семейством ветеранов боевых действий должны быть закреплены соцработники и координаторы. В свою очередь, Дмитрий Артюхов сообщил, что ямальцы уже наладили работу по этому профилю.