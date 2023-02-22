Диетолог Соломатина назвала самые полезные блины

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Эксперт отмечает, что для любителей сладкого отличной начинкой могут стать мороженые ягоды, либо соус на основе натурального йогурта, пишет NEWS.ru.
“Лучше, чтобы начинка содержала клетчатку. Можно использовать мороженые ягоды для тех, кто любит сладкое. Можно сделать соус из натурального йогурта с ягодами или использовать капусту, грибы и любую зелень”, - добавила эксперт.
По словам Соломатиной, блины лучше использовать в качестве основного блюда. Их можно употреблять на завтрак, обед или десерт, добавила эксперт.
“Пара блинов с начинкой могут заменить основное блюдо, но это не значит, что сначала надо съесть блины с начинкой, а потом с ягодами. На блины налегать не нужно, потому что они высококалорийные и тяжело перевариваются, особенно если туда добавляют сахар, варенье и сгущенку. Можно съесть четыре-пять маленьких блинчиков и не более трех, если они большие”, - уточнила диетолог.