Диетолог Соломатина назвала самые полезные блины

“Пара блинов с начинкой могут заменить основное блюдо, но это не значит, что сначала надо съесть блины с начинкой, а потом с ягодами. На блины налегать не нужно, потому что они высококалорийные и тяжело перевариваются, особенно если туда добавляют сахар, варенье и сгущенку. Можно съесть четыре-пять маленьких блинчиков и не более трех, если они большие”, - уточнила диетолог.