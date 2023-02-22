Бывший прокурор Тюменской района Дмитрий Попов получил должность в Омске

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 25.01.2023 заместителем прокурора Омской области назначен Попов Д.С.», - сообщается на сайте прокуратуры Омской области.
Стоит отметить, что Дмитрий Повов поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации за примерное исполнение служебного долга.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская прокуратура обвиняет жителя Тюмени в хищении взятки на 12 млн рублей.