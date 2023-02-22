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Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Бывший прокурор Тюменской района Дмитрий Попов получил должность в Омске

22 февраля 2023, 10:20
Фото: Прокуратура Омской области.

Экс-прокурор Тюменского района Попов теперь работает в прокуратуру Омской области

По данным сайта прокуратуры Омской области, бывший прокурор Тюменской района Дмитрий Попов назначен на пост замглавы прокуратуры в Омске. Попов Дмитрий Сергеевич родился в 1984 году. Окончил Тюменский юридический институт МВД России.
«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 25.01.2023 заместителем прокурора Омской области назначен Попов Д.С.», - сообщается на сайте прокуратуры Омской области.

Стоит отметить, что Дмитрий Повов поощрялся Генеральным прокурором Российской Федерации за примерное исполнение служебного долга.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская прокуратура обвиняет жителя Тюмени в хищении взятки на 12 млн рублей.

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#Александр Мязин#Омск#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Прокуратура
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