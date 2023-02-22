Бывший прокурор Тюменской района Дмитрий Попов получил должность в Омске

Экс-прокурор Тюменского района Попов теперь работает в прокуратуру Омской области

По данным сайта прокуратуры Омской области, бывший прокурор Тюменской района Дмитрий Попов назначен на пост замглавы прокуратуры в Омске. Попов Дмитрий Сергеевич родился в 1984 году. Окончил Тюменский юридический институт МВД России.