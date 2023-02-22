Большие пробки, фейковые угрозы ракетного удара, на ночной клуб Тюмени заявили в МВД

На ночной клуб Тюмени заявили в МВД, большие пробки, фейковые угрозы ракетного удара

В областной столице 22 февраля регистрировались крупные пробки. К 17:40 произошло сразу 8 ДТП. В Тюмени продолжается уборка после недавнего снегопада. Заторы в городе достигли 9 баллов. Последний раз подобные пробки тоже отмечались в Тюмени неделю назад.