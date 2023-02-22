Большие пробки, фейковые угрозы ракетного удара, на ночной клуб Тюмени заявили в МВД

Posted Сегодня, 19:50
Published Сегодня, 19:50
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Updated Сегодня, 19:50
В Тюмени из-за снегопада пробки достигли девяти баллов.
В Тюмени фактически остановилось движение на центральных улицах. В южной части Объездной дороги зафиксирована пробка в четыре километра, в этом районе произошло ДТП. Серьёзные заторы на Ямской, Мельникайте, Щербакова.
По тюменскому радио прозвучали угрозы ракетного удара. Это был фейк.
Сообщение о воздушной тревоге в эфире нескольких радиостанций в Тюмени были фейком. По данным МЧС, серверы ряда коммерческих радиостанций были взломаны.
Женский голос несколько раз повторил текст об опасности ракетного удара и рекомендовал «немедленно проследовать в укрытие».
«Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках», — подчеркнули в МЧС.
На тюменский ночной клуб заявили в полицию из-за «развратных конкурсов».
Житель Тюмени написал заявление в полицию на ночной клуб Avalon, который находится на улице Широтной. Об этом «Нашему городу» рассказал источник. Мужчина сообщил, что причиной обращения стала возможная «пропаганда в заведении нетрадиционных сексуальных отношений».
«Тематика этого ночного клуба — переодевание мужчин в женщин и развратные конкурсы за деньги, куда очень активно вовлекается молодежь Тюмени через группу в ВК и Телеграм», — отметил он.
Издание направило официальный запрос в УМВД России по Тюменской области.