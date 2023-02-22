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Updated Сегодня, 08:33

Автомобиль мобилизованного тоболяка чиновники едва не увезли штраф-стоянку

22 февраля 2023, 08:31
Фото: 1MI

Автомобиль мобилизованного тюменца чиновники хотели вывезти на штраф-стоянку

Мобилизованного жителя Тобольска чуть не лишили автомобиля. Тоболяк получил уведомление от городских властей о том, что машину, припаркованную во дворе дома, необходимо убрать в течение 15 дней. В противном случае она будет признана бесхозной.
«Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как и куда я должен убрать транспорт с преддомовой территории? Признали брошенной. Я на данный момент призванный по мобилизации. Транспорт стоит возле частного дома не загораживает проезд», — сообщил накануне вечером военный в сообществе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].

На сообщение мобилизованного тоболяка отреагировали в администрации города. Чиновники заверили, что на данный момент эвакуация транспортного средства официально приостановлена.

«Вопросы о размещении автомобилей мобилизованных граждан рассматриваются в индивидуальном порядке. В этом могут оказать содействие добровольцы, которые объединились при городском Совете ветеранов для помощи семьям мобилизованных. Контактный телефон — 251-771», — сообщили в администрации Тобольска.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени объявили о поиске подрядной организации, которая займется эвакуацией легковых автомобилей с городских улиц. Аукцион запланирован на 10 марта 2023 года.

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#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Эвакуация#Тобольск#Автомобили#Военные#Частичная мобилизация
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