Автомобиль мобилизованного тоболяка чиновники едва не увезли штраф-стоянку

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
«Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как и куда я должен убрать транспорт с преддомовой территории? Признали брошенной. Я на данный момент призванный по мобилизации. Транспорт стоит возле частного дома не загораживает проезд», — сообщил накануне вечером военный в сообществе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].
На сообщение мобилизованного тоболяка отреагировали в администрации города. Чиновники заверили, что на данный момент эвакуация транспортного средства официально приостановлена.
«Вопросы о размещении автомобилей мобилизованных граждан рассматриваются в индивидуальном порядке. В этом могут оказать содействие добровольцы, которые объединились при городском Совете ветеранов для помощи семьям мобилизованных. Контактный телефон — 251-771», — сообщили в администрации Тобольска.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени объявили о поиске подрядной организации, которая займется эвакуацией легковых автомобилей с городских улиц. Аукцион запланирован на 10 марта 2023 года.