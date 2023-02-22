Автомобиль мобилизованного тоболяка чиновники едва не увезли штраф-стоянку

Автомобиль мобилизованного тюменца чиновники хотели вывезти на штраф-стоянку

Мобилизованного жителя Тобольска чуть не лишили автомобиля. Тоболяк получил уведомление от городских властей о том, что машину, припаркованную во дворе дома, необходимо убрать в течение 15 дней. В противном случае она будет признана бесхозной.

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