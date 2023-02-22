Александр Моор вручил награды врачам, инженерам и общественным деятелям

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Александр Моор отметил, что представители любой профессии являются защитниками родного региона и страны. Очень важно ответственно выполнять любую работу.
«47 человек - среди них врачи, спортсмены, общественные деятели, инженеры, многодетные родители, педагоги, преподаватели, учёные. Люди, которые делаю нашу жизнь лучше», - сообщил в своём тг-канале губернатор Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что жены мобилизованных тюменцев в преддверии Дня защитника Отечества навестили мужей, находящихся на передовой.