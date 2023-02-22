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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Александр Моор вручил награды врачам, инженерам и общественным деятелям

22 февраля 2023, 12:10
Фото: Скрин видео в тг-канале губернатора Тюменской области

Губернатор Тюменской области наградил инженеров, врачей и ученых

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своём тг-канале сообщил о вручении наград тюменцам за большой вклад в развитие региона. На торжественном мероприятии присутствовали более 40 человек.

Александр Моор отметил, что представители любой профессии являются защитниками родного региона и страны. Очень важно ответственно выполнять любую работу.

«47 человек - среди них врачи, спортсмены, общественные деятели, инженеры, многодетные родители, педагоги, преподаватели, учёные. Люди, которые делаю нашу жизнь лучше», - сообщил в своём тг-канале губернатор Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что жены мобилизованных тюменцев в преддверии Дня защитника Отечества навестили мужей, находящихся на передовой. 

Жены мобилизованных тюменцев отправились на передовую. Видео
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Награды#Экономика#Военные#Школы
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