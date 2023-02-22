Александр Моор вручил награды врачам, инженерам и общественным деятелям

Губернатор Тюменской области наградил инженеров, врачей и ученых

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своём тг-канале сообщил о вручении наград тюменцам за большой вклад в развитие региона. На торжественном мероприятии присутствовали более 40 человек.