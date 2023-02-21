За год в Тюменской области скончалось на 4 тысячи меньше людей

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Стоит отметить, что в Тюменской области выросла младенческая смертность с 59 до 69. Рождаемость тоже снизилась. За год родилось 17 780 малышей, а в 2021 18 528.
В 2022 году пошла на спад эпидемия коронавируса. В феврале 2023 года ежедневно в регионе фиксируется 200 – 350 случаев заражения.
«Наш город» сообщал, что в прошлом году в регион приехало за период январь — ноябрь 46 667 человек, уехало 42 644 жителя.