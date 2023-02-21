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Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:26

Updated Сегодня, 16:26

За год в Тюменской области скончалось на 4 тысячи меньше людей

21 февраля 2023, 16:26
Фото: 1MI

В Тюменской области за год скончалось на 4 тысячи меньше людей

По данным Росстата в прошлом году в Тюменской области снизилась смертность. С января по декабрь 2022 года зарегистрировано 17 124 летальных случая. В 2021 году в регионе фиксировалось больше 21 400 смертей.

Стоит отметить, что в Тюменской области выросла младенческая смертность с 59 до 69. Рождаемость тоже снизилась. За год родилось 17 780 малышей, а в 2021 18 528.

В 2022 году пошла на спад эпидемия коронавируса. В феврале 2023 года ежедневно в регионе фиксируется 200 – 350 случаев заражения.

«Наш город» сообщал, что в прошлом году в регион приехало за период январь — ноябрь 46 667 человек, уехало 42 644 жителя.

В 2022 году из Тюменской области уехало больше людей
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экономика#Рождаемость#Работа#Александр Мязин
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