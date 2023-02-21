За год в Тюменской области скончалось на 4 тысячи меньше людей

В Тюменской области за год скончалось на 4 тысячи меньше людей

По данным Росстата в прошлом году в Тюменской области снизилась смертность. С января по декабрь 2022 года зарегистрировано 17 124 летальных случая. В 2021 году в регионе фиксировалось больше 21 400 смертей.