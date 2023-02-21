Возможности для прорыва: Александр Моор прокомментировал послание президента РФ

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
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Updated Сегодня, 15:10
В секторе промышленного производства, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, образования и науки есть возможности для прорыва.
«Первое и главное впечатление от Послания президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию – мы уверены в себе и способны достичь всех наших целей. Важнейшая из них – безопасность и благополучие страны и ее граждан», - отметил Александр Моор.
Ранее «Наш город» сообщал, что владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля 2023 года заявил о продолжении СВО.