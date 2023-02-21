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Возможности для прорыва: Александр Моор прокомментировал послание президента РФ

21 февраля 2023, 15:10
Фото: 1MI

Новые возможности: Александр Моор поделился впечатлениями после речи президента РФ

Губернатор Тюменской области в своём тг-канале рассказал о впечатлениях от послания президента России. Экономика страны не только не снижает темпы развития, но и наращивает их.

В секторе промышленного производства, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, образования и науки есть возможности для прорыва.

«Первое и главное впечатление от Послания президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию – мы уверены в себе и способны достичь всех наших целей. Важнейшая из них – безопасность и благополучие страны и ее граждан», - отметил Александр Моор.

Ранее «Наш город» сообщал, что владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля 2023 года заявил о продолжении СВО.

Путин объявил о продолжении СВО в послании Федеральному собранию
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Военные#Послание#Губернатор#Интернет
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Путин объявил о продолжении СВО в послании Федеральному собранию
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