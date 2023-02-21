Вопреки санкциям: в Тюмени начали выпускать изотермические фургоны

Posted 21 февраля 12:07
Published 21 февраля 12:07
Modified Сегодня, 21:59
Updated Сегодня, 21:59
Новое направление по импортозамещению освоило предприятие «Термо Топ Тюмень».
Как отметили в профильном ведомстве, в прошлом году иностранные конкуренты ушли, а спрос вырос. Причём в разных сферах от торговли до интереса охотников и рыболовов.
«Есть договорённость с представителями китайских автопроизводителей о возможности доукомплектации их машин в России и о постановке нашей продукции на их шасси», — пояснил гендиректор компании Александр Юмашев.
Пока предприятие производит 4 фургона в месяц, но в планах увеличить выпуск до 20. Такого успеха компании помогли добиться несколько факторов:
— принятие решения о расширении производства на ДСК-500,
— приобретении нового оборудования,
— увеличении числа высококвалифицированных сотрудников.
В итоге — «Термо Топ Тюмень» обеспечено заказами практически на всю весну.
«Сегодня на ДСК-500 развивают производство 22 компании. Мы помогаем льготной арендой, техническим и административным сопровождением, поддерживаем планы предприятий по расширению», — отметила гендиректор тюменского Агентства инфраструктурного развития Ольга Романец.