Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
По данным Телеграм-канала «Хочу в отпуск», в среднем туры в Турцию стоят около 110-120 тысяч рублей на семь ночей. При этом турагентства предлагают туристам массу других вариантов для отпуска — ОАЭ, Шри-Ланку, Таиланд.
По словам Теплякова, предположение о том, что путешественники с Турции могут легко переориентироваться на другие направления — например, Арабские Эмираты — неверно. Одна из основных причин — несовпадение по сезону.
«Сезон в Турции — с начала мая до середины ноября. Самые активные продажи идут, естественно, на период отпусков и школьных каникул, с июня по август. В эти месяцы в ОАЭ стоит невыносимая жара, доходит до +50 в тени. Даже в Египте летом чуть прохладнее. То есть сезон в Турции — несезон в ОАЭ. Также альтернативой Турции на лето не является вся Юго-восточная Азия. В Таиланде, Индии, Индонезии, на Шри-Ланке и Мальдивах тропический климат, который летом невыносим из-за высокой влажности и дождей», — поделился эксперт.
Не являются многие другие направления заменой Турции и из-за качества отдыха.
«К примеру, в ОАЭ отелей, работающих по концепции „все включено“, очень мало. Огромная территория с первой линией моря — тоже редкость. Нет такого разнообразия детских развлечений в отеле. Можно найти похожие отели, чтобы все было, как в Турции, но при схожих параметрах цена в ОАЭ будет куда выше», — отмечает собеседник «Нашего города».
При этом альтернативные варианты все же есть. Однако их крайне мало.
«Единственной альтернативой семейного турецкого отдыха на данный момент является Тунис, рейсы уже на лето запланированы, цены по нынешним временам вполне приемлемые. Остальные направления Средиземноморья, где как раз летом разгар сезона, в этом году труднодоступны и очень дороги», — рассказал спикер.