По данным Телеграм-канала «Хочу в отпуск», в среднем туры в Турцию стоят около 110-120 тысяч рублей на семь ночей. При этом турагентства предлагают туристам массу других вариантов для отпуска — ОАЭ, Шри-Ланку, Таиланд.