Владимир Путин заявил о дополнительном увеличении МРОТ

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Согласно данным, общий рост должен составить 18,5% (19 242 рублей), то есть предполагается дополнительное увеличение минимального размера оплаты труда на 10%.
Кроме того, глава государства предложил расширить программу материнского капитала для семей из новых регионов, дети в которых родились в 2007 году и позже. Президент напомнил об индексации маткапитала с 1 февраля.
Также планируется увеличить для некоторых россиян размер налогового вычета на обучение детей до 110 тысяч рублей, на лечение, образование для себя — до 150 тысяч рублей.