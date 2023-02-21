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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Владимир Путин заявил о дополнительном увеличении МРОТ

21 февраля 2023, 10:56
Фото: 1MI
Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля рассказал о ряде мер поддержки граждан. В частности, в стране планируется дополнительное повышение МРОТ.

Согласно данным, общий рост должен составить 18,5% (19 242 рублей), то есть предполагается дополнительное увеличение минимального размера оплаты труда на 10%.

Кроме того, глава государства предложил расширить программу материнского капитала для семей из новых регионов, дети в которых родились в 2007 году и позже. Президент напомнил об индексации маткапитала с 1 февраля.

Также планируется увеличить для некоторых россиян размер налогового вычета на обучение детей до 110 тысяч рублей, на лечение, образование для себя — до 150 тысяч рублей.

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#Владимир Путин#МРОТ#Поддержка#Общество#Касается каждого#Вера Романескул
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