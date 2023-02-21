VK Fest 2023 станет крупнейшим фестивалем России

VK Fest традиционно проходит при поддержке организационного партнёра Радио Рекорд. В 2022 году фестиваль стал главным музыкальным open-air года и самым масштабным в истории компании — он прошёл одновременно в 3 городах и собрал рекордные 175 тысяч гостей, а за онлайн-трансляцией наблюдали более 23 миллионов зрителей со всего мира.