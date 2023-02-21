В Тюменской области порядка 70% покупок оплачиваются безналичным путем

Основным способом безналичных расчетов все еще остается оплата с помощью банковской карты. Однако все большую популярность набирают новые способы оплаты. В начале февраля Сбер начал масштабное тестирование платежного стикера — нового инструмента для безналичной оплаты, который даёт возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь, технология нужна владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно.