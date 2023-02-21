В Тюменской области порядка 70% покупок оплачиваются безналичным путем

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Как отмечается в исследовании лаборатории СберИндекс и ресурса Чек Индекс, за год доля безналичных расходов выросла на 0,72 процентных пункта, по сравнению со III кв. 2022 рост заметнее – 1,5 п.п.
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Тюменская область входит в топ-10 самых «безналичных» регионов страны по доле торгового оборота за 4 квартал 2022 года. Два города региона вошли в рейтинг самых «безналичных» городов. Тобольск со значением 70,8% занял второе место в рейтинге, Тюмень – 6 место со значением 69,7%».
Ещё один город на юге Тюменского региона входит в топ-100 безналичных городов. Ишим со значением 66,3% занимает 26 место.
За год доля безналичного торгового оборота в Тобольске выросла на 1,45 процентных пункта. В Тюмени – на 0,51 п.п., в Ишиме – 1,70 п.п.
Основным способом безналичных расчетов все еще остается оплата с помощью банковской карты. Однако все большую популярность набирают новые способы оплаты. В начале февраля Сбер начал масштабное тестирование платежного стикера — нового инструмента для безналичной оплаты, который даёт возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь, технология нужна владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно.