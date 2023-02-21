В Тюменской области под программу масштабной модернизации попали пять школ

Posted 21 февраля 12:16
Published 21 февраля 12:16
Modified 24 февраля 08:51
Updated 24 февраля 08:51
В программе модернизации приняли участие Рассветская средняя школа в Исетском районе, Омутинская средняя школа №1 и Малышенская средняя школа в Голышмановском районе, средняя школа №62 в Тюмени и Дубровинская средняя школа. Первые три после обновления открылись перед началом учебного года, в двух других ремонт рассчитан на двухлетний срок — их планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.
«Тюменская область продолжает успешную реализацию регионального проекта „Модернизация школьных систем образования“, предусматривающего капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций», — отметили в депоборе.
Программа капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования» Минпросвещением России вместе с Минстроем России и регионами страны.
Кроме того, в Тюменской области есть целый ряд собственных программ, направленных на развитие системы образования. Это такие проекты, как «Современная школа», «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего» и др.