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Posted 21 февраля 12:16

Published 21 февраля 12:16

Modified 24 февраля 08:51

Updated 24 февраля 08:51

В Тюменской области под программу масштабной модернизации попали пять школ

21 февраля 2023, 12:16
Фото: Департамент образования и науки Тюменской области
В Тюменской области по региональной программе «Модернизация школьных систем образования» глобальное преобразование коснулось пяти учебных заведений. В трех из них все работы были завершены в прошлом году, в двух других ремонт продолжается, сообщает департамент образования Тюменской области.

В программе модернизации приняли участие Рассветская средняя школа в Исетском районе, Омутинская средняя школа №1 и Малышенская средняя школа в Голышмановском районе, средняя школа №62 в Тюмени и Дубровинская средняя школа. Первые три после обновления открылись перед началом учебного года, в двух других ремонт рассчитан на двухлетний срок — их планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

«Тюменская область продолжает успешную реализацию регионального проекта „Модернизация школьных систем образования“, предусматривающего капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций», — отметили в депоборе.

Программа капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» реализуется в рамках государственной программы «Развитие образования» Минпросвещением России вместе с Минстроем России и регионами страны.

Кроме того, в Тюменской области есть целый ряд собственных программ, направленных на развитие системы образования. Это такие проекты, как «Современная школа», «Поддержка семей, имеющих детей», «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего» и др.

#Общество
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