В Тюменской области под программу масштабной модернизации попали пять школ

В программе модернизации приняли участие Рассветская средняя школа в Исетском районе, Омутинская средняя школа №1 и Малышенская средняя школа в Голышмановском районе, средняя школа №62 в Тюмени и Дубровинская средняя школа. Первые три после обновления открылись перед началом учебного года, в двух других ремонт рассчитан на двухлетний срок — их планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.