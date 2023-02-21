В Тюменской области более 82% населения обеспечены качественной питьевой водой

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:55
По словам представителей правительства, качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения обеспечены 82,4% жителей или 2,72% больше, чем годом ранее. Об этом информирует «КП-Тюмень».
В Тюменской области реализуется региональный проект «Чистая вода». В текущем году продолжается возведение водопроводных сетей. Их прокладывают в Тобольске, а также на отдельных улицах в населенных пунктах Ялуторовского района.
В планах начать реконструкцию водопроводных очистных сооружений и строительство сетей в селе Упорово. Работы должны подойти к концу к началу следующего года.
Отметим, в Тюменской области до 2027 года действует программа обновления систем коммунальной инфраструктуры. Качество услуг улучшится где-то для 23 000 человек.