nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

В Тюменской области более 82% населения обеспечены качественной питьевой водой

Сегодня, 09:54
В Тюменской области в прошлом году к централизованному водоснабжению подключились еще 27 000 местных жителей.

По словам представителей правительства, качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения обеспечены 82,4% жителей или 2,72% больше, чем годом ранее. Об этом информирует «КП-Тюмень».

В Тюменской области реализуется региональный проект «Чистая вода». В текущем году продолжается возведение водопроводных сетей. Их прокладывают в Тобольске, а также на отдельных улицах в населенных пунктах Ялуторовского района.

В планах начать реконструкцию водопроводных очистных сооружений и строительство сетей в селе Упорово. Работы должны подойти к концу к началу следующего года.

Отметим, в Тюменской области до 2027 года действует программа обновления систем коммунальной инфраструктуры. Качество услуг улучшится где-то для 23 000 человек.

Подпишитесь
Путин объявил о продолжении СВО в послании Федеральному собранию
Сегодня, 09:42
Придется откладывать всю зарплату: сколько тюменцам нужно копить на дом
Сегодня, 09:29
Тюменские власти «влезают» в многомиллиардный кредит
Сегодня, 04:13
Вместо Турции — ОАЭ? Что предлагают тюменцам из-за подорожания путевок
Сегодня, 08:11
Губернатор Моор будет присутствовать на послании президента Федеральному собранию
Сегодня, 08:59
Как будут работать почта и МФЦ в Тюмени в праздники
Сегодня, 05:38