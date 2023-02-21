В Тюмени за 18 млн рублей продают скоростной самолет. Скрин

В Тюмени продают скоростной самолет за 18 млн рублей

По данным сайта «Авито», в Тюмени продаётся новый скоростной самолёт RV-7. Владелец просит за него 18 млн рублей. Регистрация действует до 2024 года, двигатель инжекторный Continental 187 лошадиных сил (работает на бензине).