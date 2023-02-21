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Updated Сегодня, 11:22

В Тюмени за 18 млн рублей продают скоростной самолет. Скрин

21 февраля 2023, 10:49
Фото: Скрин Авито

В Тюмени продают скоростной самолет за 18 млн рублей

По данным сайта «Авито», в Тюмени продаётся новый скоростной самолёт RV-7. Владелец просит за него 18 млн рублей. Регистрация действует до 2024 года, двигатель инжекторный Continental 187 лошадиных сил (работает на бензине).

Техника находится недалеко от областной столицы.

«Кожаный салон немецких умельцев. Сиденья с надуваемой поясничной зоной. Пятиточечные ремни. Два спасательных парашюта в комплекте. На счетчике моточасов 43 часа. Облетывался исключительно на 100LL. После 50 часов может эксплуатироваться на автомобильном топливе», — сообщает владелец самолёта.

В начале февраля «Наш город» сообщал, что тюменцам придется переплатить за отдых в Турции из-за недостатка самолетов, которые могут летать за границу.

Жителям Тюмени придется переплатить за отдых в Турции из-за недостатка самолетов
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Погода#Погода в Тюмени#Самолет#Самолеты
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