В Тюмени за 18 млн рублей продают скоростной самолет. Скрин

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Техника находится недалеко от областной столицы.
«Кожаный салон немецких умельцев. Сиденья с надуваемой поясничной зоной. Пятиточечные ремни. Два спасательных парашюта в комплекте. На счетчике моточасов 43 часа. Облетывался исключительно на 100LL. После 50 часов может эксплуатироваться на автомобильном топливе», — сообщает владелец самолёта.
В начале февраля «Наш город» сообщал, что тюменцам придется переплатить за отдых в Турции из-за недостатка самолетов, которые могут летать за границу.