В Тюмени пробки в 8 баллов, но аварий практически нет

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
При этом движение на Червишевском тракте было практически свободным. Крупные 8-бальные пробки отмечались в центре Тюмени, на Мельникайте и 50 лет ВЛКСМ (около развязки). На Объездной дороге сегодня серьёзных заторов не было.
Стоит отметить, что к этому времени обычно фиксируется от 4 до 8 автомобильных аварий.
Ранее «Наш город» сообщал, что на улице Широтной в Тюмени иномарка влетела в толпу пешеходов. Пострадала женщина.