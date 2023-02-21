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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

В Тюмени пробки в 8 баллов, но аварий практически нет

21 февраля 2023, 13:54
Фото: 1MI

В Тюмени восьмибалльные пробки. Заторы на Мельникайте и 50 лет ВЛКСМ

В областной столице 21 февраля серьёзные заторы отмечались ближе к 18:40. По данным системы 2ГИС, вечером в годе было зафиксировано только 3 ДТП. О пострадавших не сообщается.

При этом движение на Червишевском тракте было практически свободным. Крупные 8-бальные пробки отмечались в центре Тюмени, на Мельникайте и 50 лет ВЛКСМ (около развязки). На Объездной дороге сегодня серьёзных заторов не было.

Стоит отметить, что к этому времени обычно фиксируется от 4 до 8 автомобильных аварий.

Ранее «Наш город» сообщал, что на улице Широтной в Тюмени иномарка влетела в толпу пешеходов. Пострадала женщина.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Интернет#Александр Мязин
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