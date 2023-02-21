Памятный знак в честь погибшего на СВО бойца открыли в Тюмени. Фото

Памятный знак в честь погибшего на СВО бойца открыли в Тюмени

В областной столице на улице Ставропольская, 11А/1 прошла церемония открытия памятного знака имени командира группы снайперов специального назначения Григория Константиновича Турубарова. Он погиб на СВО, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике в Тюмени.

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