Памятный знак в честь погибшего на СВО бойца открыли в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Григорий Турубаров – выпускник ТВВИКУ
«Участниками события стали обучающиеся школы № 69 города Тюмени, воспитанники детско-юношеского центра «Град», их родители и коллектив центра, ветераны.
Гостей и участников поприветствовал заместитель главы города Тюмени Петр Вагин, он отметил, что Григорий Константинович был настоящим патриотом», - сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике в Тюмени.
Памятный знак имени Григория Турубарова украсит фасад детско-юношеского центра «Град».
Ранее «Наш город» сообщал, что специальный государственный фонд для поддержки семей участников и ветеранов СВО создадут в России.