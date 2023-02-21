nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Памятный знак в честь погибшего на СВО бойца открыли в Тюмени. Фото

21 февраля 2023, 11:25
Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике в Тюмени.

Памятный знак в честь погибшего на СВО бойца открыли в Тюмени

В областной столице на улице Ставропольская, 11А/1 прошла церемония открытия памятного знака имени командира группы снайперов специального назначения Григория Константиновича Турубарова. Он погиб на СВО, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике в Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Григорий Турубаров – выпускник ТВВИКУ

«Участниками события стали обучающиеся школы № 69 города Тюмени, воспитанники детско-юношеского центра «Град», их родители и коллектив центра, ветераны.
Гостей и участников поприветствовал заместитель главы города Тюмени Петр Вагин, он отметил, что Григорий Константинович был настоящим патриотом», - сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике в Тюмени.

Памятный знак имени Григория Турубарова украсит фасад детско-юношеского центра «Град».

Ранее «Наш город» сообщал, что специальный государственный фонд для поддержки семей участников и ветеранов СВО создадут в России.

Фонд помощи семьям участников СВО создадут в России
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Памятник#Памятники#Памятники культуры#Военные#Военнослужащие#Тюмень
Подпишитесь
Путин объявил о продолжении СВО в послании Федеральному собранию
Сегодня, 09:42
Придется откладывать всю зарплату: сколько тюменцам нужно копить на дом
Сегодня, 09:29
Тюменские власти «влезают» в многомиллиардный кредит
Сегодня, 04:13
Вместо Турции — ОАЭ? Что предлагают тюменцам из-за подорожания путевок
Сегодня, 08:11
Губернатор Моор будет присутствовать на послании президента Федеральному собранию
Сегодня, 08:59
Как будут работать почта и МФЦ в Тюмени в праздники
Сегодня, 05:38