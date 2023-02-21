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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

В Тюмени на Щербакова машина сбила школьницу. 12-летняя девочка в коме

21 февраля 2023, 11:05
Фото: 1MI

Девочка в коме: В Тюмени на Щербакова машина сбила 12-летнюю школьницу

В Тюмени на пересечении улиц Щербакова и Чайковского 21.02.2022 была сбита школьница, переходившая дорогу по пешеходному пе. По данным «Нашего города», девочку зовут Дарья Фокина 12 лет, она сейчас находится в состоянии комы с переломом таза и травмой головы во второй Областной клинической больнице.
«Этот пешеходный переход давно является опасным из-за большого трафика и скорости машин», - сообщил источник «Нашего города».

Ее мать Татьяна Николаевна Фокина находится сейчас с ребенком. Женщина уже потеряла мужа в аварии. Вся семья, включая двух несовершеннолетних сыновей Татьяны, является активным организатором фестиваля «Родные люди» и экс-организатором «Небо и земля».

Сейчас знакомые Татьяны собирают деньги для её пострадавшей дочери. Подробнее о её состоянии здоровья станет известно 22 февраля. Пожертвования можно выслать на Сбербанк по телефону 8 (922) 268-38-22.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка, которую пытался убить бывший муж в квартире на Тульской, находится в реанимации.

Появились данные о состоянии тюменки, пострадавшей во время массовой резни
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Водители#Жалобы#Погода#Безопасность на дорогах
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