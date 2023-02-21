В Тюмени на Щербакова машина сбила школьницу. 12-летняя девочка в коме

Девочка в коме: В Тюмени на Щербакова машина сбила 12-летнюю школьницу

В Тюмени на пересечении улиц Щербакова и Чайковского 21.02.2022 была сбита школьница, переходившая дорогу по пешеходному пе. По данным «Нашего города», девочку зовут Дарья Фокина 12 лет, она сейчас находится в состоянии комы с переломом таза и травмой головы во второй Областной клинической больнице.