В Тюмени на Щербакова машина сбила школьницу. 12-летняя девочка в коме

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
«Этот пешеходный переход давно является опасным из-за большого трафика и скорости машин», - сообщил источник «Нашего города».
Ее мать Татьяна Николаевна Фокина находится сейчас с ребенком. Женщина уже потеряла мужа в аварии. Вся семья, включая двух несовершеннолетних сыновей Татьяны, является активным организатором фестиваля «Родные люди» и экс-организатором «Небо и земля».
Сейчас знакомые Татьяны собирают деньги для её пострадавшей дочери. Подробнее о её состоянии здоровья станет известно 22 февраля. Пожертвования можно выслать на Сбербанк по телефону 8 (922) 268-38-22.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка, которую пытался убить бывший муж в квартире на Тульской, находится в реанимации.