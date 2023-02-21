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Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

В Тюмени на Московском тракте за 200 млн рублей продается автосалон

21 февраля 2023, 13:10
Фото: Скрин Авито

В Тюмени за 210 млн рублей продается автосалон

В областной столице продаётся автосалон. Владелец оценивает здание в 210 млн рублей, общая площадь строения более 2 200 квадратных метров, сообщается на сайте объявлений «Авито».

Здание расположено на улице Московский тракт, 320.

«Продается торговое помещение, общая площадь 2241 кв.м. Отличная транспортная развязка, скоро будут строить транспортную развязку в виде клевера. Удобные подъездные пути», - сообщается на сайте объявлений.

В помещении есть своя газовая котельная, слесарный и кузовной цех. Может быть использовано под СТО или магазин.

Ранее «Наш город» сообщал, что риэлторы Тюмени почти год не могут продать этаж ТЦ «Фаворит» за 388 млн. Цена за объект недвижимости не менялась 12 месяцев.

Риэлторы Тюмени почти год не могут продать этаж ТЦ «Фаворит» за 388 млн и «Жираф»
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Экономика#Автосалоны#Бизнес#Малый бизнес#Александр Мязин
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