В Тюмени на Московском тракте за 200 млн рублей продается автосалон

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Здание расположено на улице Московский тракт, 320.
«Продается торговое помещение, общая площадь 2241 кв.м. Отличная транспортная развязка, скоро будут строить транспортную развязку в виде клевера. Удобные подъездные пути», - сообщается на сайте объявлений.
В помещении есть своя газовая котельная, слесарный и кузовной цех. Может быть использовано под СТО или магазин.
Ранее «Наш город» сообщал, что риэлторы Тюмени почти год не могут продать этаж ТЦ «Фаворит» за 388 млн. Цена за объект недвижимости не менялась 12 месяцев.