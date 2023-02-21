В Тюмени 38-летнего убийцу двух человек арестовали до апреля. Фото

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
По данным пресс-службы тюменских судов, мужчина обвиняется в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч.3 ст.30 УК РФ п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
«В вечернее время Гасанов, вооружившись ножом, приехал в одну из квартир дома, расположенного по улице Тульской города Тюмени, для выяснения отношений с бывшей супругой», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Произошла ссора, обвиняемый нанёс ножевые ранения мужчине (1987 года рождения) и женщине (1957 года рождения). Они скончались. Его бывшую жену госпитализировали в больницу.
По решению суда Руслан Гасанов будет находиться в СИЗО до 19 апреля 2023 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что убийство произошло в воскресенье на Тульской. Дети, которые находились в квартире, в безопасности.