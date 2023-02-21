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В Тюмени 38-летнего убийцу двух человек арестовали до апреля. Фото

21 февраля 2023, 10:13
Фото: пресс-служба тюменских судов

Фото из суда: В Тюмени 38-летнего убийцу двух человек арестовали до апреля

В областной столице 21 февраля суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 38-летнего Руслана Гасанова.

По данным пресс-службы тюменских судов, мужчина обвиняется в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч.3 ст.30 УК РФ п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«В вечернее время Гасанов, вооружившись ножом, приехал в одну из квартир дома, расположенного по улице Тульской города Тюмени, для выяснения отношений с бывшей супругой», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Произошла ссора, обвиняемый нанёс ножевые ранения мужчине (1987 года рождения) и женщине (1957 года рождения). Они скончались. Его бывшую жену госпитализировали в больницу.

По решению суда Руслан Гасанов будет находиться в СИЗО до 19 апреля 2023 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что убийство произошло в воскресенье на Тульской. Дети, которые находились в квартире, в безопасности.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дела судебные#Уголовные дела#Прокуратура#Происшествия
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