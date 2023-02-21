В Тюмени 38-летнего убийцу двух человек арестовали до апреля. Фото

По данным пресс-службы тюменских судов, мужчина обвиняется в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч.3 ст.30 УК РФ п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).