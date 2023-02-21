Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Согласно информации, годовой темп прироста цен на продукты в Тюменской области вырос с 9,55% в декабре 2022 до 10,36% в январе 2023 года. При этом именно увеличение стоимости овощей внесло весомый вклад в формирование этих показателей. Подорожание этой категории товаров специалисты объясняют нетипично холодной погодой и ростом коммунальных тарифов, который, в свою очередь, привел к увеличению издержек производителей на освещение теплиц и отопление.
Рост цен на лук эксперты связали с сокращением поставок продукта из стран Центральной Азии, вызванным порчей большого количества запасов продукта из-за холодов.
«Ослабление рубля в декабре 2022 года — январе 2023 года отразилось на динамике цен на импортные фрукты, в частности ускорился годовой рост цен на виноград, бананы, яблоки», — добавили в Центробанке.