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Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

В Центробанке объяснили подорожание огурцов в тюменских магазинах

21 февраля 2023, 04:38
Фото: 1MI

Подорожание огурцов в Тюмени связано с погодой и индексацией тарифов

Подорожание огурцов в тюменских магазинах связано с погодой и индексацией тарифов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ РФ, комментируя уровень инфляции в регионе.

Согласно информации, годовой темп прироста цен на продукты в Тюменской области вырос с 9,55% в декабре 2022 до 10,36% в январе 2023 года. При этом именно увеличение стоимости овощей внесло весомый вклад в формирование этих показателей. Подорожание этой категории товаров специалисты объясняют нетипично холодной погодой и ростом коммунальных тарифов, который, в свою очередь, привел к увеличению издержек производителей на освещение теплиц и отопление.

Рост цен на лук эксперты связали с сокращением поставок продукта из стран Центральной Азии, вызванным порчей большого количества запасов продукта из-за холодов.

«Ослабление рубля в декабре 2022 года — январе 2023 года отразилось на динамике цен на импортные фрукты, в частности ускорился годовой рост цен на виноград, бананы, яблоки», — добавили в Центробанке.
На окраине Тюмени цены на огурцы взлетели до 540 рублей
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#Общество#Продукты#Питание#Цены#Инфляция#Овощи#Деньги#Новости#Тюменская область#Вера Романескул
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