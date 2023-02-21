Согласно информации, годовой темп прироста цен на продукты в Тюменской области вырос с 9,55% в декабре 2022 до 10,36% в январе 2023 года. При этом именно увеличение стоимости овощей внесло весомый вклад в формирование этих показателей. Подорожание этой категории товаров специалисты объясняют нетипично холодной погодой и ростом коммунальных тарифов, который, в свою очередь, привел к увеличению издержек производителей на освещение теплиц и отопление.