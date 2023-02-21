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Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

В РФ растет число пиратских сайтов

Сегодня, 07:36
Роскомнадзор сообщил об увеличении в России пиратских сайтов, которые создают на Украине и распространяют антироссийскую пропаганду.

Как передают “Известия”, только за первую декаду февраля регистрация доменов на тему фильмов и сериалов выросла на 64% в сравнении с январем. Как отметили в компании Angara Security, основная часть из них принадлежит пиратам.

В Роскомнадзоре считают, что эти сайты разрабатывают на Украине — кроме нелегальных фильмов там размещают антироссийскую пропаганду и фейки о ходе СВО.

В прошлом году ведомство заблокировало около четырех тысяч таких сайтов. Специалисты отметили, что задачей пиратов также может быть кража платежных данных, получение удаленного доступа к компьютерам пользователей.

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