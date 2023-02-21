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Posted 21 февраля 07:22

Published 21 февраля 07:22

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

В чемпионате Тюменской области по автомобильному спорту приняли участие 34 гонщика

21 февраля 2023, 07:22
Фото: Тюменская региональная федерация автомобильного спорта
В Тюмени подвели итоги чемпионата области по автомобильному спорту. В соревнованиях по пяти квалификациям приняли участие 34 гонщика из Тюмени, Ишима и Ярковского района, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и допобразования.

Чемпионат прошел в четыре этапа — два в январе и два в феврале.

Водители соревновались в пяти квалификациях: 1400, 1600, 2000, «Свободный» и «Абсолют».

«На чемпионате у спортсменов была возможность не только испытать свои силы и мощь автомобиля, но и получить спортивный разряд или звание», — отметила вице-президент Тюменской региональной федерации автоспорта Елена Иванова.

Таким правом воспользовался самый юный участник гонок 17-летний Ярослав Евсеев.

По итогам четырех этапов чемпионата призовые места разделились следующим образом:

Дисциплина 1400:

1 место — Помыткин Михаил
2 место — Овечкин Максим
3 место — Кайнелайнен Евгений

Дисциплина 1600:

1 место — Трифанов Никита
2 место — Серебрянский Анатолий
3 место — Михайлишин Александр

Дисциплина 2000:

1 место — Худатов Руслан
2 место — Смирнов Алексай
3 место — Аитов Руслан

Дисциплина «Абсолют»:

1 место — Худатов Руслан
2 место — Аитов Руслан
3 место — Смирнов Алексей

Дисциплина «Свободный»:

1 место — Кузнецов Денис
2 место — Казаков Даниил
3 место — Соловьев Павел

В командном зачете победителем стала сборная VIPro-Serviсe со 108 очками за все четыре этапа. Серебро взяла команда Ext_drive72 со 105 баллами, а обладателем бронзы стал клуб «Глушитель» с 99 баллами.

В следующий рах тюменские гонщики встретятся на летнем турнире «Асфальтовый спринт». Участие в нем смогут принять все желающие вне зависимости от спортивного разряда.

Кубок Тюменской области по автомобильному спорту — уже стало традиционным мероприятием. Цель соревнований — популяризация и развитие автомобильного спорта в регионе. Организаторы чемпионата — департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и Общественная организация «Тюменская региональная федерация автомобильного спорта».

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