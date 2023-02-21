В чемпионате Тюменской области по автомобильному спорту приняли участие 34 гонщика

Posted 21 февраля 07:22
Published 21 февраля 07:22
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Чемпионат прошел в четыре этапа — два в январе и два в феврале.
Водители соревновались в пяти квалификациях: 1400, 1600, 2000, «Свободный» и «Абсолют».
«На чемпионате у спортсменов была возможность не только испытать свои силы и мощь автомобиля, но и получить спортивный разряд или звание», — отметила вице-президент Тюменской региональной федерации автоспорта Елена Иванова.
Таким правом воспользовался самый юный участник гонок 17-летний Ярослав Евсеев.
По итогам четырех этапов чемпионата призовые места разделились следующим образом:
Дисциплина 1400:
1 место — Помыткин Михаил
2 место — Овечкин Максим
3 место — Кайнелайнен Евгений
Дисциплина 1600:
1 место — Трифанов Никита
2 место — Серебрянский Анатолий
3 место — Михайлишин Александр
Дисциплина 2000:
1 место — Худатов Руслан
2 место — Смирнов Алексай
3 место — Аитов Руслан
Дисциплина «Абсолют»:
1 место — Худатов Руслан
2 место — Аитов Руслан
3 место — Смирнов Алексей
Дисциплина «Свободный»:
1 место — Кузнецов Денис
2 место — Казаков Даниил
3 место — Соловьев Павел
В командном зачете победителем стала сборная VIPro-Serviсe со 108 очками за все четыре этапа. Серебро взяла команда Ext_drive72 со 105 баллами, а обладателем бронзы стал клуб «Глушитель» с 99 баллами.
В следующий рах тюменские гонщики встретятся на летнем турнире «Асфальтовый спринт». Участие в нем смогут принять все желающие вне зависимости от спортивного разряда.
Кубок Тюменской области по автомобильному спорту — уже стало традиционным мероприятием. Цель соревнований — популяризация и развитие автомобильного спорта в регионе. Организаторы чемпионата — департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и Общественная организация «Тюменская региональная федерация автомобильного спорта».