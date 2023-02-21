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Тюменцам нужно 6 лет на покупку дома, в ЦБ РФ объяснили подорожание овощей, рост МРОТ

21 февраля 2023, 19:19
Фото: 1MI

В ЦБ РФ объяснили подорожание овощей, рост МРОТ, тюменцам нужно 6 лет на покупку дома

Тюменцам понадобится более шести лет на покупку частного дома. В среднем им нужно накопить 6,9 млн рублей, а средняя зарплата составляет 87 тысяч в месяц.

Тюменские семьи могут накопить на двухкомнатную квартиру за семь лет.

Стоит отметить, что жители Тюменской области способны накопить на недвижимость быстрее, чем в среднем по России (восемь лет). По мнению аналитиков, за последние два года доступность жилья для россиян не увеличилась, но и не снизилась. В то время как недвижимость выросла в цене на 19,3%, средняя зарплата поднялась на 20,4%.

В Центробанке объяснили подорожание огурцов в тюменских магазинах.

Повышение цен на огурцы, лук, помидоры связано с погодой и индексацией тарифов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ РФ, комментируя уровень инфляции в регионе.

ИПЦ в Тюменской области увеличился с 9,55% в декабре 2022 до 10,36% в январе 2023 года. При этом именно увеличение стоимости овощей внесло весомый вклад в формирование этих показателей. Подорожание объясняется нетипично холодной погодой и ростом коммунальных тарифов, который, в свою очередь, привел к увеличению издержек производителей на освещение теплиц и отопление.

Повышение цен на лук эксперты связали с сокращением поставок продукта из Азии, вызванным порчей большого количества запасов из-за холодов.

Путин сообщил об увеличении МРОТ, маткапитала и введении соцпакета для СВО.

Сегодня президент РФ обратился с посланием к Федеральному собранию. Он отметил, что в стране планируется дополнительное повышение МРОТ. Согласно данным, общий рост должен составить 18,5% (19 242 рублей), то есть предполагается дополнительное увеличение минимального размера оплаты труда на 10%.

Кроме того, глава государства предложил расширить программу материнского капитала для семей из новых регионов.

В ближайшее время в РФ создадут специальный государственный фонд для поддержки семей участников и ветеранов СВО. Президент также предложил установить для всех участников спецоперации, в том числе добровольцев, двухнедельный отпуск не реже раза в полгода.

Владимир Путин заявил о дополнительном увеличении МРОТ
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Экономика#Погода#Военные#Работа#Александр Мязин
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