Тюменские власти «влезают» в многомиллиардный кредит

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
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Updated Сегодня, 05:36
Согласно данным, общая сумма займов составляет 10,75 млрд рублей. За услугу регион готов заплатить 1,47 млрд рублей.
При этом средства должны быть предоставлены в течение двух дней с момента поступления письменной заявки в банк.
Итоги аукционов будут подведены в марте 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что правительство Тюменской области опубликовало бюджетный прогноз до 2034 года. Как отмечается в документе, в 2028 году бюджет региона должен выйти на профицитный уровень.