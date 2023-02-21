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Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Тюменские власти «влезают» в многомиллиардный кредит

21 февраля 2023, 04:13
Фото: 1MI

Власти Тюменской области собираются взять кредит на 10,75 млрд рублей

Власти Тюменской области собираются взять кредиты на несколько миллиардов рублей, чтобы погасить дефицит бюджета. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно данным, общая сумма займов составляет 10,75 млрд рублей. За услугу регион готов заплатить 1,47 млрд рублей.

При этом средства должны быть предоставлены в течение двух дней с момента поступления письменной заявки в банк.

Итоги аукционов будут подведены в марте 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что правительство Тюменской области опубликовало бюджетный прогноз до 2034 года. Как отмечается в документе, в 2028 году бюджет региона должен выйти на профицитный уровень.

Власти тюменской области ищут кредитора для покрытия дефицита бюджета
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#Вера Романескул#Деньги#Кредит#Госзакупки#Тюменская область#Новости
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