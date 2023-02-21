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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Тюменские фирмы нуждаются в официантах, продавцах, врачах и инженерах

21 февраля 2023, 12:17
Фото: 1MI

В Тюмени компаниям нужны врачи, официанты, инженеры и продавцы

По данным сайта «Зарплата.ру», в областной столице на 21 февраля было открыто более 3 300 вакансий. На рынке труда больше всего востребованы продавцы, курьеры, операторы, менеджеры, врачи, водители, учителя, инженеры.

При этом зарплаты варьируются от 15 до 120 тысяч рублей в месяц. Больше всего получают врачи-стоматологи и инженеры-конструкторы.

Стоит отметить большое количество вакансий в ресторанах и кафе. Здесь требуются повара, официанты, бармены (всего около 100 вакансий).

Ранее сообщалось, что тюменцы не заметили роста зарплат в 2022 году. 72% читателей тг-канала «Наш город» в ходе опроса сообщили о прежних уровнях заработка.

Тюменцы не заметили роста зарплат
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика#Деньги#Врачи#Интернет
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