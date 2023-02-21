Тюменские фирмы нуждаются в официантах, продавцах, врачах и инженерах

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
При этом зарплаты варьируются от 15 до 120 тысяч рублей в месяц. Больше всего получают врачи-стоматологи и инженеры-конструкторы.
Стоит отметить большое количество вакансий в ресторанах и кафе. Здесь требуются повара, официанты, бармены (всего около 100 вакансий).
Ранее сообщалось, что тюменцы не заметили роста зарплат в 2022 году. 72% читателей тг-канала «Наш город» в ходе опроса сообщили о прежних уровнях заработка.