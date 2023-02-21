Тюмень готовится к проведению всероссийского чемпионата «Профессионалы»

Развитие творческого детского и юношеского потенциала в ИТ-сфере заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». С момента открытия Центра робототехники и автоматизированных систем управления началась масштабная работа по формированию в регионе квалифицированного пласта ИТ-специалистов. С 2015 года в Тюменской области проводится обучение школьников по робототехнике (РобоЛабы) и программированию (АйтиЛабы). Занятия проходят на базе оборудованных классов, организованных в школах Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима.