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Posted 21 февраля 12:52

Published 21 февраля 12:52

Modified 24 февраля 09:17

Updated 24 февраля 09:17

Тюмень готовится к проведению всероссийского чемпионата «Профессионалы»

21 февраля 2023, 12:52
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
В марте в Тюменской области пройдет региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Одно из мероприятий — соревнования в компетенции «Прототипирование» — запланировано на площадке Центра робототехники и АСУ, сообщает региональный департамент информатизации.

Соревнования такого уровня Тюмень примет впервые. Но, как отметил Иван Копытов, главный эксперт компетенции «Изготовление прототипов. Аддитивные технологии» для этого у Центра роботехники есть вся необходимая программно-техническая база. Местные ученики уже освоили особенности изготовления прототипов на 3D-принтер и сейчас они активно готовятся к соревнованиям.

В свою очередь наставники юных робототехников — инженеры ЦРиАСУ разработали конкурсное задание для участников. Оно направлено на развитие у изобретателей навыков, необходимых для производственных процессов. Это и умение «читать» чертеж, изготавливать детали в соответствие с ГОСТом, разрабатывать изделия в соответствие с технической документацией.

«Такие навыки максимально приблизят ребят к технологиям производства и работе специалистов отрасли прототипирование. Возможно, чемпионат станет толчком к дальнейшему выбору специальности и профессиональному росту будущего инженера», — пояснил Иван Копытов.

Развитие творческого детского и юношеского потенциала в ИТ-сфере заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». С момента открытия Центра робототехники и автоматизированных систем управления началась масштабная работа по формированию в регионе квалифицированного пласта ИТ-специалистов. С 2015 года в Тюменской области проводится обучение школьников по робототехнике (РобоЛабы) и программированию (АйтиЛабы). Занятия проходят на базе оборудованных классов, организованных в школах Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима.

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