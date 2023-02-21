Тюмень готовится к проведению всероссийского чемпионата «Профессионалы»

Posted 21 февраля 12:52
Published 21 февраля 12:52
Modified 24 февраля 09:17
Updated 24 февраля 09:17
Соревнования такого уровня Тюмень примет впервые. Но, как отметил Иван Копытов, главный эксперт компетенции «Изготовление прототипов. Аддитивные технологии» для этого у Центра роботехники есть вся необходимая программно-техническая база. Местные ученики уже освоили особенности изготовления прототипов на 3D-принтер и сейчас они активно готовятся к соревнованиям.
В свою очередь наставники юных робототехников — инженеры ЦРиАСУ разработали конкурсное задание для участников. Оно направлено на развитие у изобретателей навыков, необходимых для производственных процессов. Это и умение «читать» чертеж, изготавливать детали в соответствие с ГОСТом, разрабатывать изделия в соответствие с технической документацией.
«Такие навыки максимально приблизят ребят к технологиям производства и работе специалистов отрасли прототипирование. Возможно, чемпионат станет толчком к дальнейшему выбору специальности и профессиональному росту будущего инженера», — пояснил Иван Копытов.
Развитие творческого детского и юношеского потенциала в ИТ-сфере заложено в региональном проекте «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». С момента открытия Центра робототехники и автоматизированных систем управления началась масштабная работа по формированию в регионе квалифицированного пласта ИТ-специалистов. С 2015 года в Тюменской области проводится обучение школьников по робототехнике (РобоЛабы) и программированию (АйтиЛабы). Занятия проходят на базе оборудованных классов, организованных в школах Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима.