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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

ЦБ объяснил подорожание овощей в Тюменской области

Сегодня, 09:29
В Тюменской области в магазинах резко выросли цены на сезонные овощи.

Сильнее всего подорожали огурцы и репчатый лук. Об этом информирует «КП-Тюмень».

В Банке России заявили, что овощи подорожали из-за морозов и роста цен на коммунальные услуги. Расходы производителей на освещение теплиц и отопление выросли.

По словам экспертов, производителям приходится много тратить на подсветку и отопление теплиц. Это привело к ускорению годового роста цен на огурцы. Стоимость лука увеличилась по причине уменьшения объема импорта овощей из Центральной Азии.

Низкая температура привела к тому, что на складах и хранилищах часть запасов испортилась. Правительство ограничило экспорт сезонных продуктов для предотвращения их резкого дефицита, пояснили специалисты.

Другой причиной повышения цен на овощи могут быть санкции. Из-за них усложнились логистические цепочки.

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