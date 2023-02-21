ЦБ объяснил подорожание овощей в Тюменской области

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Сильнее всего подорожали огурцы и репчатый лук. Об этом информирует «КП-Тюмень».
В Банке России заявили, что овощи подорожали из-за морозов и роста цен на коммунальные услуги. Расходы производителей на освещение теплиц и отопление выросли.
По словам экспертов, производителям приходится много тратить на подсветку и отопление теплиц. Это привело к ускорению годового роста цен на огурцы. Стоимость лука увеличилась по причине уменьшения объема импорта овощей из Центральной Азии.
Низкая температура привела к тому, что на складах и хранилищах часть запасов испортилась. Правительство ограничило экспорт сезонных продуктов для предотвращения их резкого дефицита, пояснили специалисты.
Другой причиной повышения цен на овощи могут быть санкции. Из-за них усложнились логистические цепочки.