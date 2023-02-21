Дети с неизвестным полом родились в Тюмени

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Ещё один ребёнок родился с адреногенитальным синдромом. Это генетическое нарушение, и встречается оно редко. Для лечения используется гормональная терапия.
Врачи отмечают, что людям с подобными заболеваниями необходимо пожизненно принимать синтетические глюкокортикоиды.
Ранее «Наш город» сообщал, что за прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в Тюменской области увеличилась на 40%. Родители школьников предполагают, что детей могут досрочно отправить на каникулы.