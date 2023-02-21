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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Дети с неизвестным полом родились в Тюмени

21 февраля 2023, 12:49
Фото: 1MI

В 2022 году в Тюмени родилось три ребенка с неизвестным полом

В областной столице в прошлом году родилось три ребенка с неизвестным полом. В депздраве Тюменской области уточнили, что у двух мальчиков выявлены признаки нарушения формирования пола.
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Дети

Ещё один ребёнок родился с адреногенитальным синдромом. Это генетическое нарушение, и встречается оно редко. Для лечения используется гормональная терапия.

Врачи отмечают, что людям с подобными заболеваниями необходимо пожизненно принимать синтетические глюкокортикоиды.

Ранее «Наш город» сообщал, что за прошлую неделю заболеваемость коронавирусом в Тюменской области увеличилась на 40%. Родители школьников предполагают, что детей могут досрочно отправить на каникулы.

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#Дети#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Недоношенные дети#Жалобы#Медицина72#Работа#Александр Мязин
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