Дети с неизвестным полом родились в Тюмени

В 2022 году в Тюмени родилось три ребенка с неизвестным полом

В областной столице в прошлом году родилось три ребенка с неизвестным полом. В депздраве Тюменской области уточнили, что у двух мальчиков выявлены признаки нарушения формирования пола.

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