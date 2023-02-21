Стали известны имена финалистов всероссийского конкурса «Лучник Future»

Стали известны имена двадцати финалистов всероссийского конкурса студенческих команд по развитию общественных связей «Лучник Future». Восемнадцать из них — это проекты федерального конкурса «Лучник Future», а еще два вошли в шорт-лист как победители регионального конкурса.