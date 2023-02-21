Стали известны имена финалистов всероссийского конкурса «Лучник Future»

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
О следующем этапе конкурса известно, что он пройдет в онлайн-режиме 3 марта. В шорт-лист вошли коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска, Нижневартовска, Челябинска и Уфы. Команды представили решения шести реальных PR-кейсов от партнеров мероприятия. Об этом пишет inkazan.ru.
Так, в номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для „Московского метрополитена“ за победу поборются команды PaRaDigma (Южно-Уральский государственный университет, Челябинск), SOUP (НИУ „Высшая школа экономики“, Москва), „PRактики“ (СПБГЭТУ „ЛЭТИ“, Санкт-Петербург).
В номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для Форума Доноров» примут участие команды «5 подруг PRОушена» (Нижневартовский государственный университет, Нижневартовск), PROOF (Южно-Уральский государственный университет, Челябинск), «Авантюристки» (НИУ «Высшая школа экономики», Москва).
Бороться за «Лучшее решение задачи для „Ситикард“ будут участники команд QWERTY (Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург), Lil Bi (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург), „PR-кошечки“ (ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород).
Команды «KEYc» (НИУ «Высшая школа экономики», Москва), «ССPR — Союз Сибирских Пиарщиков» (Сибирский федеральный университет, Красноярск), а также PR.com (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург) включены в номинацию «Лучшее решение бизнес-задачи для ТМК».
За награду в номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для „Норильского никеля“ будут соревноваться коллективы „Киты“ (Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Санкт-Петербург), „3 000 000“ (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург), „PRянички“ (Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург), а также „Без PRеград“ (Уфимский университет науки и технологий, Уфа, „Лучник Future — Красноярск“).
Соискателями наград в номинации «Лучшее решение бизнес-задачи для „Полюса Вернинское“ стали проекты, представленные командами „Ай, Вили!“ (НИУ „Высшая школа экономики“, Москва), „ПИ@Р ПЛ@ТОН@“ (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва), „Виляем собакой“ (Российский университет дружбы народов, Москва), Studband (Сибирский федеральный университет, Красноярск).
Организатором конкурса выступила дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», а оператором — коммуникационное агентство JM Communications. Медиахолдинг 1MI является информационным партнером конкурса.