Спортшколу в Тюменской области назовут именем героя СВО

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:01
Военный вырос в деревне Благодатное. После окончания школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил в десантно-штурмовой бригаде. 24 февраля 2022 года отправился на Украину, где командовал парашютно-десантной ротой гвардейского десантно-штурмового полка.
Во время зачистки Андреевки боец был ранен, но все равно продолжил командовать ротой и без потерь вывел личный состав на оборонительные рубежи. Однако ранение оказалось смертельным.
23 сентября Жумабаю Раизову было посмертно присвоено звание Героя России. Теперь имя бойца будет носить спортивная школа в Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что улицы в Тюмени назвали в честь бойцов, погибших в ходе спецоперации.