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Спортшколу в Тюменской области назовут именем героя СВО

21 февраля 2023, 07:01
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Спортшколу в Казанском районе назовут в честь героя СВО Жумабая Раизова

Спортивная школа в Казанском районе будет носить имя Жумабая Раизова, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Военный вырос в деревне Благодатное. После окончания школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Служил в десантно-штурмовой бригаде. 24 февраля 2022 года отправился на Украину, где командовал парашютно-десантной ротой гвардейского десантно-штурмового полка.

Во время зачистки Андреевки боец был ранен, но все равно продолжил командовать ротой и без потерь вывел личный состав на оборонительные рубежи. Однако ранение оказалось смертельным.

23 сентября Жумабаю Раизову было посмертно присвоено звание Героя России. Теперь имя бойца будет носить спортивная школа в Тюменской области.

Ранее «Наш город» писал, что улицы в Тюмени назвали в честь бойцов, погибших в ходе спецоперации.

В Тюмени улицы названы в честь двух бойцов, погибших на СВО
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#Общество#Спорт#Спецоперация#Тюменская область#Новости
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