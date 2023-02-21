Рейс из Тюмени в Ханты-Мансийск задержали на несколько часов

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Согласно информации, полет должен был начаться сегодня, 21 февраля, в 7:45. Однако фактически самолет оторвался от земли лишь в 10:54. Причины задержки не уточняются.
Ранее «Наш город» писал, что у самолета, летевшего в Тюмень из Москвы, треснуло лобовое стекло. О неполадке командир воздушного судна сообщил по прилету. Специалисты выполнили оценку повреждения и приступили к замене неисправного компонента.