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Published Сегодня, 07:11

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Рейс из Тюмени в Ханты-Мансийск задержали на несколько часов

21 февраля 2023, 07:11
Фото: 1MI

Рейс из Тюмени в Ханты-Мансийск задержали более чем на три часа

Рейс из аэропорта «Рощино» в Тюмени до Ханты-Мансийска задержали более чем на три часа. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно информации, полет должен был начаться сегодня, 21 февраля, в 7:45. Однако фактически самолет оторвался от земли лишь в 10:54. Причины задержки не уточняются.

Ранее «Наш город» писал, что у самолета, летевшего в Тюмень из Москвы, треснуло лобовое стекло. О неполадке командир воздушного судна сообщил по прилету. Специалисты выполнили оценку повреждения и приступили к замене неисправного компонента.

Неисправность выявили у летевшего в Тюмень самолета
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#Вера Романескул#Общество#Авиарейсы#Задержка рейса#Новости#Тюменская область
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