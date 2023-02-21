Рейс из Тюмени в Ханты-Мансийск задержали на несколько часов

Рейс из Тюмени в Ханты-Мансийск задержали более чем на три часа

Рейс из аэропорта «Рощино» в Тюмени до Ханты-Мансийска задержали более чем на три часа. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло воздушной гавани.