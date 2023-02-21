Путин объявил о продолжении СВО в послании Федеральному собранию

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Президент во время речи сообщил, что выступает в рубежное для страны время, являющееся периодом важнейших исторических событий. Глава государства отметил, что Россия «не воюет с народом Украины». Страна, по его словам, будет продолжать «решать стоящие перед ней задачи».
«Год назад для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, было принято решение о проведении специальной операции. И мы шаг за шагом будем решать стоящие перед нами задачи. С 2014 года Донбасс боролся, верил и ждал, что Россия придет на помощь. Все это время терпеливо вели переговоры о выходе и конфликта, но за нашей спиной готовился совершенно другой сценарий. Мы защищаем людей, свой родной дом. А цель запада — безграничная власть. Это они развязали войну. А мы используем силу, чтобы ее остановить», — отметил Владимир Путин.
По словам президента, Запад «выпустил джина из бутылки».
«Элиты Запада не скрывают свои цели: нанести России стратегическое поражение. Это значит покончить с нами навсегда. Они хотят перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния. Мы так это понимаем и будем реагировать соответствующим образом. Победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому против нас ведут информационные атаки, а целью выбирают молодёжь и лгут постоянно. Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от нашей границы», — сказал глава государства.
В ходе послания президент поблагодарил участников СВО и тех, кто трудится на оборонных заводах, а также выразил соболезнования родным павших бойцов.
Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По данным на сентябрь 2022 года, потери России в СВО составляли 5 937 человек. Как сообщал тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу, 90% раненых в ходе спецоперации бойцов вернулись в строй.