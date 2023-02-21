Придется откладывать всю зарплату: сколько тюменцам нужно копить на дом

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Согласно данным, недвижимость стоит в регионе в среднем 6,955 млн рублей. А зарплаты составляют около 87,3 тысячи. Таким образом, приобрести жилье тюменцы смогут через 6,6 года, откладывая на эту цель все зарабатываемые деньги.
Стоит отметить, что жители Тюменской области способны накопить на недвижимость быстрее, чем в среднем по России (восемь лет). По мнению аналитиков, за последние два года доступность жилья для россиян не увеличилась, но и не снизилась. В то время как недвижимость выросла в цене на 19,3%, средняя зарплата поднялась на 20,4%.