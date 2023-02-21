Придется откладывать всю зарплату: сколько тюменцам нужно копить на дом

Стоит отметить, что жители Тюменской области способны накопить на недвижимость быстрее, чем в среднем по России (восемь лет). По мнению аналитиков, за последние два года доступность жилья для россиян не увеличилась, но и не снизилась. В то время как недвижимость выросла в цене на 19,3%, средняя зарплата поднялась на 20,4%.