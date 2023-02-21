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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Придется откладывать всю зарплату: сколько тюменцам нужно копить на дом

21 февраля 2023, 09:29
Фото: 1MI

Почти семь лет понадобится тюменцам, чтобы накопить на дом

Более шести лет понадобится тюменцам, чтобы накопить деньги на покупку частного дома. Об этом сообщает пресс-служба портала «Мир квартир».

Согласно данным, недвижимость стоит в регионе в среднем 6,955 млн рублей. А зарплаты составляют около 87,3 тысячи. Таким образом, приобрести жилье тюменцы смогут через 6,6 года, откладывая на эту цель все зарабатываемые деньги.

Стоит отметить, что жители Тюменской области способны накопить на недвижимость быстрее, чем в среднем по России (восемь лет). По мнению аналитиков, за последние два года доступность жилья для россиян не увеличилась, но и не снизилась. В то время как недвижимость выросла в цене на 19,3%, средняя зарплата поднялась на 20,4%.

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#Вера Романескул#Общество#Деньги#Недвижимость#Новости#Тюменская область
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