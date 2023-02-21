Posted Сегодня, 05:00
Published Сегодня, 05:00
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Как пишет «РБК-Тюмень», в ближайшие месяцы эксперты ожидают подорожания машин на 10%. Конечная стоимость «железных коней» при этом будет зависеть от логистических цепочек и курса валют.
При этом, как отмечают эксперты, китайские бренды будут стараться по мере возможности удерживать цены на уровне 2022 года. Азиатские организации после ухода европейских компаний заинтересованы в российском рынке, а потребительский спрос на сегодняшний день находится на относительно низком уровне.
В первом полугодии 2023 года, по прогнозам, на рынке будет сохраняться дефицит кроссоверов и бюджетных седанов стоимостью от 1,5 до двух млн рублей. А вот «ласточек» от 2,5 до трех млн рублей продавцы будут предлагать все больше.
Стоит отметить, что за 2022 год стоимость китайских авто выросла на 30-75%.