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Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Цены на некоторые автомобили заметно вырастут в Тюмени

21 февраля 2023, 05:00
Фото: 1MI

Подорожание китайских авто на 10% прогнозируется в Тюмени

Рост цен на китайские автомобили прогнозируется в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба ГК «АВТОДОМ».

Как пишет «РБК-Тюмень», в ближайшие месяцы эксперты ожидают подорожания машин на 10%. Конечная стоимость «железных коней» при этом будет зависеть от логистических цепочек и курса валют.

При этом, как отмечают эксперты, китайские бренды будут стараться по мере возможности удерживать цены на уровне 2022 года. Азиатские организации после ухода европейских компаний заинтересованы в российском рынке, а потребительский спрос на сегодняшний день находится на относительно низком уровне.

В первом полугодии 2023 года, по прогнозам, на рынке будет сохраняться дефицит кроссоверов и бюджетных седанов стоимостью от 1,5 до двух млн рублей. А вот «ласточек» от 2,5 до трех млн рублей продавцы будут предлагать все больше.

Стоит отметить, что за 2022 год стоимость китайских авто выросла на 30-75%.

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#Вера Романескул#Автомобилисты#Цены#Авто#Деньги#Прогноз#Тюменская область#Новости
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