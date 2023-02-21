В первом полугодии 2023 года, по прогнозам, на рынке будет сохраняться дефицит кроссоверов и бюджетных седанов стоимостью от 1,5 до двух млн рублей. А вот «ласточек» от 2,5 до трех млн рублей продавцы будут предлагать все больше.