Многодетная тюменка, раненая бывшим мужем, пришла в себя в реанимации

Ранее отмечалось, что тюменский суд арестовал 38-летнего убийцу двух человек. Руслана Гасанова подозревают и в покушении на убийство многодетной женщины (она была его женой). Обвиняемый нанёс ножевые ранения мужчине (1987 года рождения) и женщине (1957 года рождения). Они скончались.