Многодетная тюменка, раненая бывшим мужем, пришла в себя в реанимации

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
В пресс-службе депздрава сообщили, что тюменка пришла в себя.
«Перевели в профильное отделение, состояние средней степени тяжести», - сообщили в ведомстве «Нашему городу».
Ранее отмечалось, что тюменский суд арестовал 38-летнего убийцу двух человек. Руслана Гасанова подозревают и в покушении на убийство многодетной женщины (она была его женой). Обвиняемый нанёс ножевые ранения мужчине (1987 года рождения) и женщине (1957 года рождения). Они скончались.