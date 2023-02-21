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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Многодетная тюменка, раненая бывшим мужем, пришла в себя в реанимации

21 февраля 2023, 14:12
Фото: 1MI

Выжившая в резне на Тульской многодетная тюменка очнулась. Ей стало лучше

Стало известно о состоянии многодетной тюменки, которая была серьёзно ранена после ссоры с бывшим мужем. Инцидент произошел ещё в воскресенье на улице Тульской, тогда женщина оказалась в реанимации.

В пресс-службе депздрава сообщили, что тюменка пришла в себя.

«Перевели в профильное отделение, состояние средней степени тяжести», - сообщили в ведомстве «Нашему городу».

Ранее отмечалось, что тюменский суд арестовал 38-летнего убийцу двух человек. Руслана Гасанова подозревают и в покушении на убийство многодетной женщины (она была его женой). Обвиняемый нанёс ножевые ранения мужчине (1987 года рождения) и женщине (1957 года рождения). Они скончались.

В Тюмени 38-летнего убийцу двух человек арестовали до апреля. Фото
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела#Безопасность#Ссора#Лечение#Александр Мязин
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