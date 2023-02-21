Тюменцев предупредили о риске ЧС из-за погоды

Ветер и снег с дождем ожидаются в Тюменской области 22 февраля

На юге Тюменской области ожидается порывистый ветер. По данным МЧС 22 февраля синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах возможна гололедица, порывы ветра достигнут 16 метров в секунду.