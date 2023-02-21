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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Тюменцев предупредили о риске ЧС из-за погоды

21 февраля 2023, 10:33
Фото: МЧС

Ветер и снег с дождем ожидаются в Тюменской области 22 февраля

На юге Тюменской области ожидается порывистый ветер. По данным МЧС 22 февраля синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. На дорогах возможна гололедица, порывы ветра достигнут 16 метров в секунду.
«Температура днём от – 3 до + 2 градусов. Явления сохранятся в ночные часы 23 февраля. Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует: если сильный ветер застал вас на улице - укройтесь в любом помещении, подъезде или подземном переходе», - сообщается тг-канале ведомства.

По данным Гисметео, в Тюмени 22 февраля выпадет 1,5 мм осадков.

Ранее «Наш город» сообщал, что штормовое предупреждение было объявлено 27 января из-за сильного ветра в Тюмени.

Сильный ветер ожидает тюменцев 27 января
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Погода#ГИБДД#Дороги#Ветер#Сильный ветер
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