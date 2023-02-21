Тюменцев предупредили о риске ЧС из-за погоды

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
«Температура днём от – 3 до + 2 градусов. Явления сохранятся в ночные часы 23 февраля. Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует: если сильный ветер застал вас на улице - укройтесь в любом помещении, подъезде или подземном переходе», - сообщается тг-канале ведомства.
По данным Гисметео, в Тюмени 22 февраля выпадет 1,5 мм осадков.
Ранее «Наш город» сообщал, что штормовое предупреждение было объявлено 27 января из-за сильного ветра в Тюмени.