Почтовые отделения в Тюмени 23 февраля и 8 марта функционировать не будут. Также в это время тюменцы не смогут получить почтовые отправления. Пенсии и пособия будут доставляться по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России. В предпраздничные дни, 22 февраля и 7 марта, рабочий день сотрудников почты сократиться на час. 25 февраля и 9 марта работники отделений будут трудиться в обычном режиме.