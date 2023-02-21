Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Почтовые отделения в Тюмени 23 февраля и 8 марта функционировать не будут. Также в это время тюменцы не смогут получить почтовые отправления. Пенсии и пособия будут доставляться по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России. В предпраздничные дни, 22 февраля и 7 марта, рабочий день сотрудников почты сократиться на час. 25 февраля и 9 марта работники отделений будут трудиться в обычном режиме.
Представители МФЦ информируют жителей о том, что 23 февраля центры «Мои документы» работать не будут. О других изменениях в графике, связанных с праздниками, данных нет.
Управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области не будет работать 23, 24 и 26 февраля. 25 числа функционирование будет осуществляться по установленному отделами расписанию. 4 марта, суббота, также будет рабочим днем.