nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Как будут работать почта и МФЦ в Тюмени в праздники

21 февраля 2023, 05:38
Фото: 1MI

Почта и МФЦ в Тюмени изменят график работы в праздничные дни

Почта и МФЦ в Тюмени изменят график работы и-за праздников 23 февраля и 8 марта. В том, как будут функционировать отделения, разбирался «Наш город».

Почта

Почтовые отделения в Тюмени 23 февраля и 8 марта функционировать не будут. Также в это время тюменцы не смогут получить почтовые отправления. Пенсии и пособия будут доставляться по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России. В предпраздничные дни, 22 февраля и 7 марта, рабочий день сотрудников почты сократиться на час. 25 февраля и 9 марта работники отделений будут трудиться в обычном режиме.

МФЦ

Представители МФЦ информируют жителей о том, что 23 февраля центры «Мои документы» работать не будут. О других изменениях в графике, связанных с праздниками, данных нет.

УВМ УМВД

Управление по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области не будет работать 23, 24 и 26 февраля. 25 числа функционирование будет осуществляться по установленному отделами расписанию. 4 марта, суббота, также будет рабочим днем.

  • Отдел по вопросам гражданства (Семакова, 25) будет работать с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00.
  • Отдел разрешительно-визовой работы (Республики, 55) будет функционировать с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.
  • Отдел по вопросам трудовой миграции (50 лет Октября, 200б корпус 1) будет открыт с 09:00 до 13:00 часов. Сотрудники будут осуществлять консультирование по вопросам трудовой миграции и прием заявителей по предварительной записи.
Куда сходить в Тюмени на День защитника Отечества
Узнать подробнее
#Тюменская область#Новости#Общество#Касается каждого#График работы#Праздники#8 Марта#23 февраля#Вера Романескул
Подпишитесь
Цены на некоторые автомобили заметно вырастут в Тюмени
Сегодня, 05:00
В Центробанке объяснили подорожание огурцов в тюменских магазинах
Сегодня, 04:38
Тюменские власти «влезают» в многомиллиардный кредит
Сегодня, 04:13
Рейс из Тюмени в Ханты-Мансийск задержали на несколько часов
Сегодня, 07:11
Спортшколу в Тюменской области назовут именем героя СВО
Сегодня, 07:01