Иномарка на светофоре влетела в толпу пешеходов в Тюмени

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Судя по опубликованным кадрам, группа людей, в числе которых была женщина с коляской, переходила дорогу по переходу на разрешающий сигнал светофора. Уже ближе к концу «зебры» на пешеходов наехала AUDI Q7, мчавшаяся на красный.
Под колеса машины попала женщина. Очевидцы помогли пострадавшей подняться. Остальные пешеходы, включая молодую маму с ребенком, успели отскочить.
Ранее «Наш город» писал, что четыре человека пострадали в аварии возле ТЦ «Калинка».