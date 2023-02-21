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Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Иномарка на светофоре влетела в толпу пешеходов в Тюмени

21 февраля 2023, 05:55
Фото: 1MI

Иномарка влетела в толпу пешеходов в Тюмени

На улице Широтной в Тюмени иномарка влетела в толпу пешеходов. Видео аварии появилось в группе «ЧС Тюмень».
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ДТП

Судя по опубликованным кадрам, группа людей, в числе которых была женщина с коляской, переходила дорогу по переходу на разрешающий сигнал светофора. Уже ближе к концу «зебры» на пешеходов наехала AUDI Q7, мчавшаяся на красный.

Под колеса машины попала женщина. Очевидцы помогли пострадавшей подняться. Остальные пешеходы, включая молодую маму с ребенком, успели отскочить.

Ранее «Наш город» писал, что четыре человека пострадали в аварии возле ТЦ «Калинка».

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#Происшествия#Вера Романескул#ДТП#Авария#Новости#Тюменская область
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