nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:10

Published Сегодня, 14:10

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Глава РЭО Буцаев: С Татарстаном подписана дорожная карта проекта по созданию КПО

21 февраля 2023, 14:10
Фото: 1MI
На территории Татарстана построят три комплексных объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Объем инвестиций в проект оценен в 20,4 миллиарда рублей, и 19 миллиардов от необходимой суммы выделит Российский экологический оператор (РЭО).

Из заявления главы РЭО Дениса Буцаева следует, что финансирование будет обеспечено посредством облигационного займа в рамках концессионного соглашения, пишет inkazan.ru. Все вопросы, связанные со строительством перспективных объектов по обращению с ТКО, Буцаев обсудил с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Дорожная карта подписана с первым заместителем премьер-министра республики Рустамом Нигматуллиным. Ежегодная мощность трех КПО достигнет 1 миллиона 400 тысяч тонн ТКО, уточнил Буцаев.

«Во время рабочего визита обсудили с руководством Татарстана детали инвестпроекта, а также подписали дорожную карту по объектам на основе концессии», — сообщил руководитель РЭО.

РЭО готов обеспечить финансирование проектов, реализуемых в форме концессионного соглашения, в размере до 95 процентов. Перед этим должна быть разработана проектно-сметная документация.

Новые объекты по обращению с ТКО позволят Татарстану выйти на целевые показатели национального проекта «Экология», по которому объем захоронений ТКО на полигонах должен сократиться в два раза, а сортировка мусора  достигнуть 100 процентов.

Подпишитесь
Путин объявил о продолжении СВО в послании Федеральному собранию
Сегодня, 09:42
Придется откладывать всю зарплату: сколько тюменцам нужно копить на дом
Сегодня, 09:29
Тюменские власти «влезают» в многомиллиардный кредит
Сегодня, 04:13
Вместо Турции — ОАЭ? Что предлагают тюменцам из-за подорожания путевок
Сегодня, 08:11
Губернатор Моор будет присутствовать на послании президента Федеральному собранию
Сегодня, 08:59
Как будут работать почта и МФЦ в Тюмени в праздники
Сегодня, 05:38